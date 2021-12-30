Canan Kaftancıoğlu, ‘SaBıKa Holding’ broşürü soruşturmasında ifade verdi

CHP Genel Merkezi’nde hazırlanan ve sokakta dağıtılan ‘SaBıKa Holding’ broşürlerine ilişkin soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu savcılığa ifade verdi. Kaftancıoğlu, ifadesinde, “Hakkımda yapılan mesnetsiz şikayet üzerine soruşturma açılmış olmasını, Anayasal bir hak ve görev olarak ifa ettiğim siyaset yapma, düşüncelerimi açıklama ve yayma özgürlüklerimin kullanılmasına engel olunabileceği zannı ile yapılan girişimlerin bir devamı olarak değerlendiriyorum” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Merkezi'nde hazırlanan ve 15 Ekim 2021 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ve Beyoğlu ilçeleri olmak üzere birçok noktada dağıtılan, ‘SaBıKa Holding' broşürleri ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi’ne gelerek savcılığa ifade verdi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINDA BULUNMUŞTU

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Karapara, siyaset ve yargı hikayesinin anlatıldığı SaBıKa Holding broşürlerimizi vatandaşlarımızla buluşturacak ve bir daha yaşanmasın diye hep birlikte çalışacağız… Gençler akıttığınız tere sağlık..” ifadelerini kullanmıştı.

“HAKKIMDAKİ SORUŞTURMA TWİTTER PAYLAŞIMIMA DAYANMAKTADIR”

İl Başkanı Kaftancıoğlu, savcılığa verdiği yazılı ifadesinde, “Bilindiği üzere, Sezgin Baran Korkmaz adlı kişi çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi olmak ve kara para aklamak suçlarından Avusturya ülkesinde tutuklanmıştır. Türkiye'de de, adı geçen hakkında aynı ve daha başka birçok suçla ilgili olarak yakalama kararı çıkarılmıştır. Hakkımdaki soruşturma, bu kişi ve suç ortakları olduğu iddia edilen kişiler hakkında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan broşüre ilişkin olarak tarafımdan yapılan twitter paylaşımına dayanmaktadır” dedi.

“CHP, GÖREVİNİ İFA KAPSAMINDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEKTEDİR”

Canan Kaftancıoğlu'nun, ifadesinin devamında, “Ne yazık ki bu güne kadar, suça iştirak ve/ya da yardım ettiği güçlü kanıtlarla öne sürülen siyasetçi ve bürokratlara ilişkin Cumhuriyet Savcıları tarafından sonuçlandırılan bir soruşturma kamuoyuna yansımamıştır. Bu sebepledir ki Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa ve yasalardan doğan görevini ifa kapsamında kamuoyunu bilgilendirerek, bir yandan yargı organlarını görevini tam ve etkili olarak ifa etmeye davet eden, diğer yandan denetim görevini bihakkın yapabilmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik haklı ve meşru gayreti göstermiştir, göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“İL BAŞKANI OLARAK ÇABALARI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM”

Kaftancıoğlu ifadesinin devamında ise şu cümlelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olarak, halkın soyulmasının, geleceğinin karartılmaya çalışılmasının engellenmesi, yargı, siyaset ve bürokrasinin suç örgütlerinden çıkar sağlayan kişilerden arındırılması ve suç işleyenlerin cezalandırılmasına yönelik bu çabaları sonuna kadar desteklediğimi ve tüm gücümle desteklemeye devam edeceğimi açıkça belirtmek isterim”

“ANAYASAL HAKLARIMIN ENGELLENMESİNE YÖNELİK GİRİŞİMLERİN DEVAMIDIR”

“Soruşturmaya konu sosyal medya paylaşımının hiçbir suçun unsurunu oluşturmadığı halde hakkımda yapılan mesnetsiz şikayet üzerine soruşturma açılmış olmasını, Anayasal bir hak ve görev olarak ifa ettiğim siyaset yapma, düşüncelerimi açıklama ve yayma özgürlüklerimin kullanılmasına engel olunabileceği zannı ile yapılan girişimlerin bir devamı olarak değerlendiriyorum”

“HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ RUTİN, SAVCILIĞA İFADE VERDİK”

Savcılığa ifade verdikten sonra adliyeden ayrılmadan önce gazetecilere konuşan Canan Kaftancıoğlu, “Açıklama yapılacak bir durum yok. Biz her zaman olduğu gibi rutin, savcılığa ifade verme günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Bu ‘SaBıKa Holding' ile ilgili bir soruşturma vardı. Bununla ilgili geldik, ifademizi verdik. Şimdi adliyeden ayrılıyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

İstanbul'un Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerinde, 15 Ekim 2021 tarihinde, CHP Genel Merkezi'nde hazırlanan, ‘SaBıKa Holding' başlığı taşıyan broşür dağıttıkları gerekçesiyle aralarında İl Başkan Yardımcısı Mert Bahçetepe ve İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar'ın da bulunduğu birçok CHP'li, broşür dağıttıkları sırada ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Haklarında, ‘Cumhurbaşkanına Hakaret'ten işlem yapılan CHP'liler, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

CHP'Lİ YÖNETİCİLER ADLİYEYE GİDEREK İFADE VERMİŞTİ

Konuyla ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılan CHP'li il ve ilçe yöneticileri, 1 Aralık'ta adliyeye giderek savcılığa ifade vermişti.

İlginizi Çekebilir Kaftancıoğlu'nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi