Canan Kaftancıoğlu’ndan Bakan Soylu’nun sözlerine videolu yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için sarf ettiği “Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır” sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından “Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır” paylaşımı yaptı.

Soylu, açıklamasının devamında “DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no'lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C'li Ebru Timtik… Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır” dedi.

KAFTANCIOĞLU: DURUN, KAVGA ETMEYİN

Kaftancıoğlu da Bakan Soylu’ya yanıtı sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin türkülü klibiyle yanıt verdi.

Klibi paylaşan Kaftancıoğlu, “AKP içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum. Görünen o ki, bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor, aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim diyerek kendince el yükseltiyor. Durun kavga etmeyin” notunu düştü.

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