Çay göçü tersine döndü, vakalar azaldı

Rize, çay göçü ile gelenlerle nüfusun ikiye katlanmasıyla Türkiye'de 4 hafta süreyle en çok vaka görülen kent oldu. Çay hasadında sona gelinmesi ile bu kez büyükşehirlere tersine göçle birlikte nüfusu normale dönmeye başlayan kentte geçen ay 653,10 olan vaka oranı, 399,29'a geriledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın önceki gün açıkladığı, 25 Eylül-1 Ekim’de illerin 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka haritasına göre, Rize’de vaka oranları düşmeye başladı. Çay göçü ile gelenlerle nüfusun ikiye katlandığı Rize, Türkiye’de 4 hafta süreyle en çok vaka görülen kent oldu. Çay hasadında sona gelinmesi, okulların açılması ile bu kez büyükşehirlere tersine göçle nüfusu normale dönmeye başlayan kentte geçen ay 653,10 olan vaka oranı 399,29’a geriledi.

‘NORMALE DÖNMEYE BAŞLADIK’

Rize Valisi Çeber, kentin Türkiye normallerine dönmeye başladığını dile getirerek, 4 hafta boyunca Rize, vaka yoğunluğunda zirvede olan ildi. O dönemde Türkiye’nin en hareketli ili Rize’ydi. Turizm hareketliliği, çay sezonu, memleketine gelen insanlar, yaylaların yoğunluğu, düğünler ile 4 hafta zirvede kaldık, ancak şimdi normale dönmeye başladık. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Rize’de vaka yoğunluğunun düşmeye devam ettiğini göreceksiniz diye konuştu.

HASTANELERDE YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

Rize’de hastanelerde yoğunluğun devam ettiğini söyleyen Vali Çeber, Aşılamada birinci doz aşıda 240 bin, ikinci doz aşıda 214 bin seviyelerine ulaştık. Birinci dozda yüzde 80’leri geçtik. İkinci dozda da yüzde 72’ler civarına ulaştık. Aşı stoklarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Hastanelerimizde yoğunluk devam etmesiyle beraber, sağlık hizmetinde sorun yaşayan vatandaşımız bulunmamaktadır. Vakalarımızın yaklaşık yüzde 50’si 30 yaş altı vakalara dönmüştür dedi.

OLABİLİR, DEDİĞİMİZ BİR DURUMU YAŞIYORUZ

Okullardaki vaka durumunu da değerlendiren Vali Çeber, Okullardaki verilerimiz, Türkiye geneli ile uyumludur. Beklediğimiz ve öngördüğümüz değerlendirmelerde olabilir dediğimiz bir durumu yaşıyoruz. Her türlü tedbirimizi aldık. Çocuklarımız güvenle okullarına gitmeye devam edecekler. Okullarımızı sağlıklı bir şekilde eğitim- öğretim hayatına devam ettiriyoruz. Bundan sonra üniversitelerimiz de okullarımız da kapanmayacak şekilde her türlü tedbiri alarak eğitim- öğretim sezonunu tamamlamayı ümit ediyoruz diye konuştu.

NÜFUS AZALDI, VAKA SAYILARI DÜŞTÜ

Kentte yaşayan Meryem Büyük ise çay sezonunda şehrin çok kalabalık olduğuna dikkat çekerek, Rize’ye dışarıdan gelenler çay zamanı çok fazlaydı. Kalabalıktık. Şimdi ise herkes geriye gittiği için nüfus azaldı ve vaka sayıları da düştü. Önceden komşularımızdan, yakın akrabalarımızdan vefat haberlerini çok duyuyorduk. Artık neredeyse yakın çevreden bile Covid-19 olan kişi haberini almıyoruz dedi.

Ömer Dinç de Rizeliler genelde hep il dışında yaşıyorlardı, çay zamanı buraya gelen çok insan oldu. Bu yüzden vakalar arttı. Şimdi çay sezonu bitiyor ve insanlar yavaş yavaş memleketine döndüğü için vakalar düşmeye başladı. Önceden etrafımızda Covid-19a yakalananlar, ölenler çok fazlaydı şu anda öyle bir durum yok” diye konuştu.

Mustafa Uzun ise Aşı olmadan virüsün tedbiri kesinlikle yok. Aşı olacağız ki bunun önüne geçelim, eski günlerimize kavuşalım dedi. (DHA)