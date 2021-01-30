Çaycılık yapan, simit satan binbaşılar var

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda Silahlı Kuvvetler personel kanunu ele alınırken emekli binbaşıların maaş mağduriyeti de gündeme geldi. Bir emekli binbaşının 3 bin 750 lira maaş aldığını belirten CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Uzman çavuş emeklisi daha çok alıyor. Çaycılık yapan, simitçilik yapan binbaşı var. 5 bin 680 emekli binbaşı var, bunlardan 2 bin 300'ü hayatta. Dul eşleri de 2 bin 750 lira alıyor” dedi. Denizli Milletvekili Teoman Sancar, “Geçinemiyorlar. Tabur emanet ettiğiniz komutana bu maaş reva görülür mü? Açlık yaşam standardı 4 bin 158 lira. Başçavuş emeklisi 5 bin 100 lira alıyor. Canını, bedenini ortaya koymuş, 7 bin alsın ama binbaşı için 3750 lira olur mu? Düzeltin diyoruz, tık yok” diye konuştu.

‘MALİYE'YE YÜK GETİRMEZ'

MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu ise “Binbaşıların bu yoksunluklarının düzeltilmesi elzem ve Maliye'ye de ciddi bir yük getirmez” dedi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay “Binbaşılarımız da astsubaylarımız da şerefli. Bu konuları süratli bir şekilde ele alıp değerlendirmeye çalışıyoruz” demekle yetindi.

CHP'nin binbaşı emeklisi makam tazminat göstergesinin 1800 olması ve maaşlarının artırılması yönündeki önergesi ise AKP oylarıyla reddedildi.