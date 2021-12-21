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Çekmeköy’de zincirleme kaza

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde meydana gelen zincirleme kazada 19 araç birbirine girdi. Kazada 10 kişi yaralandı.

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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii’nde yoldaki buzlanmadan dolayı zincirleme kaza meydana geldi.

19 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 sürücü de yaralandı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor. (İHA-DHA)

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