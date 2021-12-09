‘Cemaatler, tarikatlar çocuklarınıza faydadan çok zarar getirir’

Antalya'da bir üniversite öğrencisinin yurt aşçısı tarafından katledilmesinden sonra CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ailelere seslendi. Yalım; "Evlatlarımıza sahip çıkalım. Tarikatlardan uzak tutalım. Cemaatler, tarikatlar çocuklarınıza faydadan çok zarar getirir” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Antalya'da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un kaldığı yurdun aşçısı tarafından yurt yemekhanesinde öldürülmesinden sonra CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ailelere seslendi, çocuklarını cemaat ve tarikatlardan uzak tutmalarını istedi. Yazılı bir açıklama yapan Yalım, “Evlatlarımıza sahip çıkmalı tarikatlardan uzak tutmalı, onların eline düşürmemeliyiz” dedi.

“DEVLET ÖĞRENCİLERİ NE İDİĞİ BELİRSİZ YAPILARIN ÖNÜNE BIRAKMAZ”

Antalya'daki olayın İlim Kültür Derneği adı altında faaliyet gösteren tarikata bağlı bir öğrenci yurdunda yaşandığını belirten Yalım, “Devletin en asli görevlerinden biri bu ülkenin evlatlarına, geleceği olan gençlerine, öğrencilerine barınma imkânı sağlamaktır.

Yeryüzünde hiçbir devlet öğrencilerini tarikatların, cemaatlerin, ne idiği belirsiz yapıların önüne bırakmaz. Bırakıldığında ise daha önce edindiğimiz acı tecrübeler gibi olaylarla karşılaşırız. Kimi tarikat yurdunda istismar haberi, kimi tarikat yurdunda yangın haberi kimi tarikat yurdunda da cinayet haberiyle karşı karşıya kalır” ifadelerini kullandı.

“TARİKAT YURTLARI KAPATILMALI”

Tarikat yurtlarının kapatılması gerektiğini belirten Yalım, “Ailelere seslenmek istiyorum. Dininizi kimsenin sömürmesine, kendi güdümüne almasına izin vermeyin. Evlatlarınızı bu ve benzeri tarikat yapılarından cemaatlerden uzak tutun. Cemaatler, tarikatlar çocuklarınıza faydadan çok zarar getirir. Evlatlarımıza lütfen sahip çıkalım. Tarikat yurtları kapatılmalı, devletle beraber belediyeler de öğrencilere yurt olanağı sağlamak için seferber olmalı”

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