Cemal Enginyurt’tan AKP’li vekile: Ay’a erken gittin

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Türkiye ekonomisi ve asgari ücrete ilişkin eleştirilere yanıt vererek, “Bugün bakıyoruz, eleştiren insanlar cep telefonlarını 6 ayda bir değiştiriyorlar. Arabalarını yılda belki de ikinci yılda değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlimizin evinin önünde arabası mevcut” ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Tamer'in asgari ücretlilere ilişkin sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer; ‘Bugün bakıyoruz, eleştiren insanlar cep telefonlarını 6 ayda bir değiştiriyorlar. Arabalarını yılda bir değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlimizin evinin önünde arabası mevcut’ demiş. Anlaşıldı vekil efendi! Ay’a erken gittin. Yazık yazık” ifadelerine yer verdi.

“HALKTAN NE KADAR UZAKLAŞMIŞSINIZ”

AKP'li İsmail Tamer'in açıklamalarına bir tepki de İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman’dan geldi. Atman şu ifadelere yer verdi: “Kayseri AKP Milletvekili İsmail Tamer, ‘Artık Asgari ücretlinin evinin önünde arabası mevcut” dedi. Ben de Arabası olan asgari ücretlilere dikkat edin diyorum. Gözlerini sizin arabalara diktiler. İsmail Tamer bey, halktan ne kadar uzaklaşmışsınız, hatırlatayım size, asgari ücret 2825, 90 krş. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2.652 TL, yoksulluk sınırı 8.638 TL.”

“BU KİBİRLİ ANLAYIŞI HALKIMIZIN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ”

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Ülkeyi 19 yıldır yönetenlerin, bugün ülkemizi getirdiği noktayı ibret ve üzüntüyle izliyoruz. Ülkemizin nasıl bir uçuruma sürüklendiğinin, buna karşılık iktidar mensuplarının toplumdan nasıl koptuk yaşadıklarının son göstergesi AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in bir televizyon programında yaptığı konuşmadır. Bu çağda insanların kullandığı telefonları, varsa otomobillerini bir refah seviyesi olarak görmek, göstermek bu millete yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Utanmadan, her fırsatta, ‘Bizden önce’ diye başlayan cümlelerle kendilerinden önce bu ülkede insanlar yapraklara sarılarak, mağaralarda yaşıyormuş gibi anlatmaya çalışanların, 19 yılın sonunda geldikleri nokta kuru ekmek, telefon ve otomobili vatandaşa çok gören kibirli yaklaşımdır. Sayın Tamer bilmelidir ki, asgari ücretlinin kapısında otomobil varsa ki çoğunun hala yok, o otomobilinin ederi sizin Sayın Tamer'in bir aylık benzin parası etmez… Kendine hak gördüğünü vatandaşa çok gören bu kibirli anlayışı halkımızın vicdanına havale ediyoruz”