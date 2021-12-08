Ceren Damar davasında ‘yetkisizlik’ kararı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail Hikmet'in annesi Hatice ve babası Ömer Hikmet'in 'ölen kişinin hatırasına hakaret' ve 'tehdit' suçlamalarıyla yargılanmalarına başlandı. Mahkeme heyeti, 'yetkisizlik' kararı vererek dosyayı Gölbaşı Adliyesi'ne gönderdi.

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Çankaya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019’da, yerleşkedeki odasında, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulup ardından bıçaklanarak öldürüldü.

Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ANNE VE BABA HAKKINDA DAVA

Hasan İsmail Hikmet’in annesi Hatice ve babası Ömer Hikmet hakkında, sosyal medya hesaplarından farklı tarihlerde, Ceren Damar Şenel’in anne ve babasını tehdit ettikleri ayrıca araştırma görevlisinin hatırasına hakarette bulundukları iddiasıyla dava açıldı.

Hatice ve Ömer Hikmet için Ceren Damar Şenel’e yönelik eylemleri nedeniyle ‘ölen kişinin hatırasına hakaret’ suçundan 4’er aydan 4’er yıla, anne ve babasına yönelik ‘hakaret’ suçundan 4’er aydan 4’er yıla, Hatice Hikmet için ayrıca ‘tehdit’ suçundan 7,5 aydan 3,5 yıla kadar hapis talep edildi.

MAHKEMEDEN ‘YETKİSİZLİK’ KARARI

Ankara 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Ceren Damar Şenel’in annesi Feyzan ve babası Mustafa Damar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, iddianamenin okunması ve kimlik tespitinin ardından duruşma savcısına söz verdi.

Savcı, sanıkların adreslerinin Gölbaşı ilçesinde olması nedeniyle ‘yetkisizlik’ kararı verilerek, dosyanın Gölbaşı Adliyesi’ne gönderilmesini talep etti.

Bu talep yönünden tarafların beyanlarını alan mahkeme heyeti de ‘yetkisizlik’ kararı vererek dosyayı Gölbaşı Adliyesi’ne gönderdi. (DHA)

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