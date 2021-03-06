Çeşmeden akan suya bile HES kuracaklar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun önceki gün memleketinde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın, üreticinin derdini dinledi. Kentin ormanlarını ve derelerini korumak için çevre mücadelesi veren Ordulular, Seyit Torun'dan destek istedi. Seyit Torun da Ordu'da siyanürle altın aranmasına ve iki yeni HES (hidroelektrik santrali) kurulması projesine tepki gösterdi.

‘ALTIN UĞRUNA…'

Hükümetin söz verdiği halde yapmadığı her işin takipçisi olduklarını vurgulayan CHP'li Torun, şunları söyledi: “Şu anda Ordu ormanlarının yüzde 34'ü küresel sermayeye peşkeş çekildi. Altın madeni için… Artık içme sularımız tehdit altında, yaşam alanlarımız tehdit altında. Fatsa'dakinin etkilerini birebir yaşıyoruz. Bu güzelim coğrafyayı, bu verimli alanları yok edersek yarın 10 katı para harcayın bunu geri getiremezsiniz. Geçmişte Enerji Bakanlığı yapan Ordu belediye başkanımız; ‘Su akar Türk bakar' derdi. Neredeyse çeşme suyuna HES kuracak noktaya geldiler. Her yere ruhsat verdiler. Korgan Çamlı ve Çiftlik'te, Gülyalı Turnasuyu'nda yeni HES yapılmak isteniyor. Ama vatandaş istemiyor. Niye inatlaşıyorsun vatandaşla? Bir yeri yaparken bir yeri yıkmak zorunda mısın?”

Ordulu fındık üreticileriyle de bir araya gelen CHP'li Seyit Torun, “Çiftçi üretiyor, ne ürettiğinin değeri var, ne sattığının kıymeti var. Bunlar çözülemez mi? Çözülebilir” dedi. Torun, “Fındık üreticisinin hakkını alabilmesi için bir planlamaya, yasaya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Torun'un ziyaret ettiği iş yeri sahipleri ise siftahsız geçen günlerden yakındı. Torun, “Sorunlarınızın çözümü için çalışıyoruz” diye konuştu.