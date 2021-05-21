Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 181 arsasını satışa çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara Kahramankazan, İzmir Çeşme, Kırıkkale Yahşihan, Malatya Battalgazi, Şırnak Cizre ve merkez, İstanbul Çekmeköy, Hakkari Yüksekova ile Van Erciş'te 181 arsayı açık arttırma ile 3 Haziran günü satışa çıkaracağını duyurdu.

Yüzde 25 peşinat, 24 ay vadeli ve KDV'den muaf şekilde gerçekleştirilecek satışlara konu olan arsaların çoğu konut, ticaret ve sanayi depolama alanı fonksiyonlarına sahip.

İSTANBUL'DA TARLA SATILACAK

181 arsa içinde yer alan İstanbul Çekmeköy'deki parsel ise “tarımsal niteliği korunacak alan” niteliğine sahip bir tarla. Tarlanın satış fiyatı 32 milyon 819 bin 742 liraya olarak belirlendi. Tarla parselinin büyüklüğü de 25 bin 187 metrekare.

İNTERNETTEN DE TEKLİF VERİLECEK

3 Haziran Perşembe günü saat 11.00'da başlayacak açık attırmaya katılmak isteyenler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ankara'daki merkezinde ve Hakkari Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Konferans Salonu'nda müzayede düzenlenecek. İnternet üzerinden www.emlakmuzayede.com.tr adresinden de teklif verilebilecek.