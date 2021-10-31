Ceza yazılan taksiciden polise ilginç tepki: Hakkımı helal etmiyorum

Taksim'de taksicilere yönelik yapılan denetimlerde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı 6 dilde yazılmış broşürler dağıtıldı. Kural ihlali yaptığı için ceza yazılan bir taksi sürücüsü ise polislere 'Hakkımı helal etmiyorum.' diyerek tepki gösterdi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı’nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklarına yönelik denetim yaptı.

Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken 6 dilde yazılmış broşürler dağıtıldı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca yazılan broşürlerde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kural yer aldı.

Denetim sırasında yol ortasında yolcu alan ve kural ihlali yapan iki taksi sürücüsüne ceza yazıldı. Kural ihlali yapan taksi sürücüsü ise polislere ‘Hakkımı helal etmiyorum.’ diyerek tepki gösterdi. (DHA)