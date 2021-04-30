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CHP 128 milyar doları işçiler adına sordu, polis kaldırdı

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın parti binasına astığı "İşçiler 1 Mayıs'ta soruyor, 128 milyar dolar nerede?" afişinin polis tarafından kaldırıldığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:18, 30/04/2021
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CHP 128 milyar doları işçiler adına sordu, polis kaldırdı

CHP İzmir İl Başkanlığı, ‘128 milyar dolar nerede’ afişini yeniden parti binasına astı. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı mesajı da içeren afişte “İşçiler 1 Mayıs’ta soruyor, 128 milyar dolar nerede?” ifadelerine yer verildi. Asılan afişin polis tarafından kaldırıldığı duyuruldu.

“YORULMAYACAĞIZ”

CHP İzmir İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ne sormaktan vazgeçeceğiz ne de milletin hakkını yemenize izin vereceğiz. 1 Mayıs'ta işçilerimiz adına sorduk, 128 milyar dolar derede diye ama o pankartta polis tarafından il başkanlığı binamızdan kaldırıldı. Sormaktan da, yazmaktan da, asmaktan da yorulmayacağız” denildi.

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