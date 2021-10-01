CHP gençlik kolları başkanının tutukluluğuna itiraz reddedildi

Denizli’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiası ile tutuklanan CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Selami AYDIN

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Denizli'de Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile tutuklanan CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

BU SÖZLERİ NEDENİYLE TUTUKLANDI

Odabaşıoğlu, partisinin Merkezefendi ilçe danışma kurulu toplantısında yaptığı konuşmada sosyal medyada yapılan haksız eleştirileri işaret ederek; “Sen gezinin şehitlerinin katili Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odasında fotoğrafını indiren CHP'li belediye başkanlarına nasıl laf edersin diyorum ve orada bir sessizlik oluyor” ifadelerini kullanmıştı. Konuşma daha sonra sosyal medyada paylaşılmış ardından Odabaşıoğlu çalıştığı iş yerinde gözaltına alınmıştı. Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Odabaşıoğlu Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile tutuklanarak Denizli D Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ, İTİRAZ REDDEDİLDİ

Odabaşıoğlu'nun avukatları eleştirilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyih Erdoğan'ın siyasi kimliğine yönelik olduğunu ifade ederek itirazda bulunmuştu. İtiraza ilişkin karar ise bugün çıktı. Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti ve Odabaşıoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Cezaevinde karantinada tutulan Odabaşıoğlu hakkında iddianame hazırlandıktan sonra avukatları bu kez tahliye talebinde bulunacak.

ÇAVUŞOĞLU: “SİYASİ BİR ELEŞTİRİ”

Kararın ardından CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu SÖZCÜ'ye açıklamada; “Adalet konusunda siyasallaşan yargı bir kez daha ortaya çıktı. Adalet mevcut iktidarın sopası haline geldi. Umarım yapılacak ilk seçimden sonra toplumun normalleştiği bir Türkiye'yi yeniden yaratacağız. Tugay Odabaşıoğlu kardeşimiz eleştiri sınırları içinde, montaj olup olmadığı belli olmayan bir video ile mahkûm edilmeye çalışıldı. İnanıyoruz ki en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacaktır. Gençlik kolları başkanımız özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu mücadeleyi sadece Tugay Odabaşıoğlu için değil hak hukuk ve adalet noktasında hukuk mücadelesi veren tüm insanlar için sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

VİDEOYU ÇEKENİN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Diğer yandan kamuoyuna kapalı parti içi bir toplantının kim tarafından kayda alınarak sosyal medyaya sızdırıldığı partide en çok merak edilen konu oldu. CHP'de Odabaşıoğlu'nun konuşmasını kayda alan kişinin bulunması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. İl Başkanı Çavuşoğlu, “Bu parti içi bir mesele. İlerleyen süreçte gelişmeleri paylaşacağız. Parti içinde yetkili kurumlar vasıtasıyla konu değerlendiriliyor” diye konuştu.