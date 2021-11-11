CHP gençlik kolları eski başkanı beraat etti

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., 20 yaşındaki D.A.’ya cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul'da 12 Mart 2020'de 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenen CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A.'nın yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki D.A. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki D.A. sanığın cezalandırılmasını istedi.

Müşteki D.A.'nın avukatı Orkun Can Kumkumoğlu, müvekkilinin arkadaşı olan tanık ile yapmış olduğu görüşmelerde ‘üstüm G. kokuyor' şeklindeki ibaresi ile yaşadığı olaydan rahatsızlık duyduğunu açıkça belirttiğini söyledi. Ayrıca sanık G.Ö.A. ile arasında geçen WhatsApp görüşmelerinde doğrudan dava konusu taciz olayına ilişkin bir ibare yer almasa da sanığa soğuk davrandığının görüşme içeriğinde görüldüğünü ifade etti.

Avukat Kumkumoğlu, “Dosyada bulunan olaydan üç gün sonra çekildiği iddia edilen Ümraniye teşkilatının yer aldığı fotoğrafta müvekkil ile sanık bir arada bulunmuştur. Ancak bu durum müvekkilin il delegesi olmasından ve oy kullanmak amaçlı toplantıya katılmasından kaynaklanmıştır” dedi.

“AİLESİNİN DUYMASINI İSTEMEDİĞİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADI”

Müşteki ve arkadaşlarının partiden istifa ettiğini söyleyen Kumkumoğlu, “Herhangi bir siyasi beklentileri yoktur. Sanığa suç atmaları beklenemez. Müvekkil ilk aşamada ailesi tarafından olayın duyulmasını istemediği için şikayetçi olmamış, olay olmamış gibi davranmaya çalışmıştır. Bu olay duyulduktan sonra bazı kişiler müvekkilime ‘yalan söylüyorsun’ şeklide ithamlarda bulununca olay ortaya çıkmıştır” diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık G.Ö.A.'nın avukatı ise müvekkilinin aleyhine delil olmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık G.Ö.A.'nın suçu işlediğine dair yeterli, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini gerekçe göstererek, sanığın ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan beraat etmesine karar verdi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Karar sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan Orkun Can Kumkumoğlu, İstinaf Mahkemesine başvuracaklarını belirterek mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Avukat Kumkumoğlu, “Şoktayız. Beklediğimiz bir karar değildi. İstinaf başvurusundan ümitliyim” ifadelerini kullandı.

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