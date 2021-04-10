CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu trafik kazası geçirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, öğlen saatlerinde Niğde-Adana yolunda trafik kazası geçirdi. Kuşoğlu'nun yaralanmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza haberini 26. Dönem CHP Ardahan 2. Sıra Milletvekili Adayı Erdem Uygur, sosyal medya hesabından duyurdu. Uygur, “Niğde – Adana yolunda yüreklerimizi ağzımıza getiren bir trafik kazası geçiren Genel Başkan Yardımcımız, Ankara Milletvekilimiz Sn. Bülent Kuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldım. Sn. @bkusoglu‘ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

AKP’Lİ ŞAHİN DE AYNI YERDE KAZA YAPMIŞTI

Kazadan çok kısa süre önce TBMM İdare Amiri ve AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in de 20-30 metre kadar ileride benzer biçimde kaza yaptığı belirtildi.

AKP'li Ali Şahin, öğlen saatlerinde Niğde-Adana yolunda kaza geçirdiklerini, zorlu hava şartlarından dolayı mahsur kaldıklarını ve acil yardım istediklerini duyurmuştu.