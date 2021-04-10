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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu trafik kazası geçirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Niğde-Adana yolunda trafik kazası geçirdi. Kuşoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kuşoğlu ile TBMM İdare Amiri Ali Şahin’in aynı dakikalarda kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kaza geçirdikleri yerin aynı bölge olduğu öğrenildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:52, 10/04/2021
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu trafik kazası geçirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, öğlen saatlerinde Niğde-Adana yolunda trafik kazası geçirdi. Kuşoğlu'nun yaralanmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza haberini 26. Dönem CHP Ardahan 2. Sıra Milletvekili Adayı Erdem Uygur, sosyal medya hesabından duyurdu. Uygur, “Niğde – Adana yolunda yüreklerimizi ağzımıza getiren bir trafik kazası geçiren Genel Başkan Yardımcımız, Ankara Milletvekilimiz Sn. Bülent Kuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldım. Sn. @bkusoglu‘ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

AKP’Lİ ŞAHİN DE AYNI YERDE KAZA YAPMIŞTI

Kazadan çok kısa süre önce TBMM İdare Amiri ve AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in de 20-30 metre kadar ileride benzer biçimde kaza yaptığı belirtildi.

AKP'li Ali Şahin, öğlen saatlerinde Niğde-Adana yolunda kaza geçirdiklerini, zorlu hava şartlarından dolayı mahsur kaldıklarını ve acil yardım istediklerini duyurmuştu.

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Adana AKP Ankara Ardahan Bülent Kuşoğlu CHP Gaziantep kaza Konya Niğde Sağlık sosyal medya TBMM trafik trafik kazası
Yayınlanma Tarihi:19:51,