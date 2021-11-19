CHP il başkanı: TOKİ 77 metrekarelik bir çelik konsorsiyumlu evleri 420 bin TL’ye yapıyor

Bingöl'de TOKİ'nin depremzedeler için inşa ettiği 77 metrekarelik çelik konsorsiyumlu evlerde fahiş fiyat iddiası gündeme geldi. Bir çelik konsorsiyum evine 420 bin TL ödendiğini ileri süren CHP Bingöl İl Başkanı Hasan Aktaş, "Bu projeyi onaylayan TOKİ yetkililerine tek kelimeyle ‘yuh’ demek geliyor. Eksi 30 derece soğukta çelik konsorsiyum ev kullanışlı değil. 18 yıl önce yapılan deprem konutunu 20 kat arttırmak da akıl vicdan işi değil" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Bingöl'de 14 Haziran 2020 tarihinde kent merkezinde meydana gelen depremin üzerinden 17 ay geçmesine rağmen TOKİ konutlarının tamamlanmaması tepki çekiyor. Öte yandan yine TOKİ tarafından depremzedeler için inşa edilen 77 metrekarelik çelik konsorsiyumlu evlerde fahiş fiyat iddiası gündeme getirildi. CHP Bingöl İl Başkanı Hasan Aktaş, çelik konsorsiyumlu evlerin tanesinin 420 bin TL’ye yapıldığını iddia etti.

2003 yılı Mayıs ayında Bingöl'de meydana gelen depremde şehir merkezi ve köylerde yaklaşık 4 bin konut yıkıldığını hatırlatan CHP Bingöl İl Başkanı Hasan Aktaş, şunları söyledi:

* Hasar tespitleri iki ay içinde tamamlandı. Şehir merkezinde TOKİ, köylerde çoğunlukla EYY Yöntemi ile inşaat çalışmalarına başlandı. Bingöllü müteahhitler ve taşeronlar altı ay içinde bin 800 konut tamamlayıp köylerde hak sahiplerine teslim ettiler.

* 77 metre kare betonarme binayı 18 bin TL bedelle tamamladılar. Bugün TOKİ 77 metrekarelik bir çelik konsorsiyumlu evleri 420 bin TL'ye yapıyor. 14 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen depremde ise 17 ay geçmesine rağmen halen evler tamamlanamamıştır. Bunu anlamak mümkün değil.

“EKSİ 30 DERECEDE ÇELİK EV KULLANIŞLI DEĞİL”

Projeyle ilgili eleştiriler yönelten Bingöl, şöyle devam etti:

* Bu projeyi onaylayan TOKİ yetkililerine tek kelimeyle ‘yuh' demek geliyor. Eksi 30 derece soğukta çelik konsorsiyum ev kullanışlı değil. 18 yıl önce yapılan deprem konutunu 20 kat arttırmak da akıl vicdan işi değil.

* 17 aylık bir süreçte konutları bitirememek AKP iktidarının bürokrasisinin nasıl beceriksiz ve ehliyetsiz insanların eline verildiğini ortaya koymaktadır.

* Ülke dış politikada ekonomide demokratik değerlerin uygulanmasında her gün çatırdıyor. Tek çare bir an önce erken seçim ve bu beceriksizlerden kurtulmaktır.

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