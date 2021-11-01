CHP ilçe başkanı: Orhangazi’nin en değerli yerlerinin mülkiyetinin Bursa Büyükşehir’e devri durdurulmalı

CHP Orhangazi İlçe Başkanı Ender Teke, "Orhangazi'nin en güzel, en değerli yerlerinin mülkiyetinin Bursa Büyükşehir'e devri durdurulmalıdır. Bu arazilerin sahibi iken kiracı olmamak için, Orhangazili hemşehrilerimizi perşembe günü belediye binasına önünde toplanmaya ve hayır talebimizi dile getirmeye çağırıyoruz" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Orhangazi İlçe Başkanı Ender Teke, “Orhangazi’nin en güzel, en değerli yerlerinin mülkiyetinin Bursa Büyükşehir’e devri durdurulmalıdır. Bu arazilerin sahibi iken kiracı olmamak için, Orhangazili hemşerilerimizi perşembe günü belediye binasına önünde toplanmaya ve hayır talebimizi dile getirmeye çağırıyoruz” dedi.

“İLK İCRAATI ELİNDEKİ YETKİLERİ BÜYÜKŞEHİRE DEVRETMEK OLDU”

Ender Teke’nin yaptığı yazılı açıklamadan satır başları şöyle:

* Orhangazi halkının belediye başkanı olarak göreve getirdiği ama kendisine daire müdürlüğünü uygun bulan Sayın Bekir Aydın, seçim öncesi kitap bastırıp sayfalar dolusu proje vaat etti, hiçbirini hayata geçiremedi.

* Üstelik seçildikten sonraki ilk icraatı, elindeki yetkileri Büyükşehir’e devretmek oldu. Mezarlık işleri, evde bakım hizmeti gibi halkın direkt muhatabından hizmet alması gereken görevler Büyükşehir’e devredildi.

* Yeni mezarlığa hayvanlar girip zarar veriyor ama muhatap yok, önlem alan yok. Bursa Büyükşehir nereye yetecek, Bursa kent merkezine bile hizmet veremiyor ki! Kötü yönetim yüzünden kasası tamtakır kalan Büyükşehir’in bütün yatırımları yarım, çürümeye terk edildi.

* Büyükşehir Belediye Başkanının bitirebildiği tek projesi yok. Bazı yatırımlar da bakanlıklar eliyle yapılmaya çalışılıyor, onlar da yürümüyor. Hal böyleyken, Büyükşehir’in vahim durumu ortadayken, Orhangazi’nin kaderinin de bu başarısız Büyükşehir yönetimine bırakılması haksız ve mantıksız bir yaklaşımdır.

“90 BİN METREKARE ARAZİYİ MÜLKİYETİ İLE DEVRETMEK İSTİYOR”

CHP’li Teke, şunları belirtti:

* Orhangazimizin turizm ve tanıtımı için en önemli yeri olan Merhum Hüsnü Tozkoparan başkanımızın diktiği çamlığı, göl piknik alanını bile Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devreden anlayış şimdi de Efsane Belediye Başkanımız Merhum Turgut Ünlü’nün yaptığı ve ismini taşıyan amfitiyatroyu ve Şehit Erhan Öztürk Parkı ile hemşerilerimizin Alis Park veya eski Kavaklık olarak bildiği tam 90 bin m2 araziyi, yani Orhangazililerin öz varlığını Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne mülkiyeti ile birlikte devretmek istiyor.

“PARKLAR, BAHÇELER OLMASA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NE GÜZEL YAPILIRDI DİYE DÜŞÜNÜYOR”

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın konuyu Orhangazi Belediye Meclisi gündemine aldığını da belirten Teke, “Aydın, Osmanlı dönemindeki bir milli eğitim bakanının ‘Şu okullar olmasa, maarifi ne güzel idare ederdim’ dediği gibi, ‘Şu parklar, yeşil alanlar olmasa, belediye başkanlığı ne güzel yapılırdı’ diye düşünüyor olmalı” şeklinde konuştu.

“PARKLAR, BAHÇELER BABANIZIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL”

Teke, “O parklar, bahçeler, babanızın çiftliği değil. Babanızın çiftliğini bile olsa, mülkiyeti bu kadar kolay devredemezsiniz. Kişi olarak da, AKP Meclis Grubu olarak da, attığınız her adımın, aldığınız her kararın hesabını siyaseten Orhangazi halkına vermek zorundasınız. Kimin malını kime devrediyorsunuz? Orhangazi halkına sordunuz mu? Siz Orhangazi halkına sormasanız da ilk seçimlerde Orhangazi halkı sizden bunun hesabını çok ağır soracak, demedi demeyin!” dedi.

“MÜLKİYETİ DEVREDİYORSUN, NEDEN KİRA İHALESİNE ÇIKIYORSUN?”

Orhangazi Belediyesi’nin, meclis oturumundan bir gün önce amfitiyatro yanındaki iki çay bahçesini 3 yıllık kira ihalesine çıkardığını, bir gün sonra da büyükşehire devretmek için meclise getirdiğini belirten Teke “Önce kiraya verip, sonra da kiracısıyla beraber mülkiyetini Büyükşehir’e vermenin mantığı var mı? Kiraları neden Orhangazi Belediyesi Büyükşehir’e peşkeş çekiliyor, kimse ‘Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu’ demeyecek mi zannediyorlar?” dedi.