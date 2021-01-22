CHP İlçe Başkanı’na açılan tazminat davası işlemden kaldırıldı

İstanbul Üsküdar'da 21 Nisan 2020'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin önünün fotoğraflarının çekilmesine ilişkin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun tarafından açılan 400 bin TL'lik manevi tazminat davasının ilk duruşması yapıldı.

Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya davalı Suat Özçağdaş ve avukatları ile CHP Milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda partili de katıldı.

Mahkeme hakimi tutanağa davacılar vekiline ön inceleme duruşma gün ve saatinin tebliğ edilmesine rağmen duruşma salonunda hazır bulunmadığını, herhangi bir mazeret göstermediğinin anlaşıldığını geçirdi.

Davalı Suat Özçağdaş'ın avuklatı ise söz alarak, “Davayı takip etmiyoruz. Dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

İŞLEMDEN KALDIRILDI

Mahkeme, davacı tarafın duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle davanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verildi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Kararın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bugün CHP örgütü, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımızla birlikte Üsküdar İlçe Başkanımız Suat Özçağdaş'ın davasına katılmak üzere geldik. CHP İlçe Başkanı ve ilçesinin grup başkanı olarak görevini yapmak üzere gitmesinden sonra İletişim Başkanı'nın gerek ilçe başkanımız, gerek şahsım, gerek partimizden milletvekillerimizle ilgili açtığı ceza ve tazminat davaları var. Biz CHP olarak her zaman halkın, hakkın ve hukukun yanında olacağız” dedi.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ise, “Biz Üsküdar'da olduğu gibi diğer ilçelerimizde, ilelrimizde de bu mücadele devam edecek. Halkımızın daha çok yeşil alana, daha çok deprem toplanma alanına ihtiyacı vardır. Hukuk mücadelermiz, savunma mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

Özçağdaş'ın avukatı ise, “Davacılar Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun tarafından açılan 400 bin TL'lik manevi tazminat davasının ilk duruşmasına hepimiz davalılar olarak geldik. Ancak davacılar, davayı takip etmediklerinden dolayı HMK hükümleri gereği dava düşürüldü” açıklamasında bulundu.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Öte yandan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin önünün fotoğraflarının çekilmesine ilişkin “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

DAVA DİLEKÇESİNDEN



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile eşi Fatmanur Altun’un avukatları tarafından Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Cumhuriyet gazetesinde 14 Nisan 2020 tarihinde “Boğaz’da kaçak var” başlığıyla yayınlanan haberde, davacıların ev adreslerinin hedef gösterilecek şekilde yayınlandığı ileri sürüldü.

21 Nisan 2020’de davacılar Fahrettin Altun ile Fatmanur Altun’un konutunun önüne siyah renkli araç yanaştığı kaydedilen dilekçede, araçtan 3 kişinin indiği, davalı tarafından hukuka aykırı bir şekilde müvekkillerin konutunun fotoğraflarının çekildiği kaydedildi.

Dava dilekçesinde, Fahrettin Altun adına 200 bin TL, eşi Fatmanur Altun adına da 200 bin TL olmak üzere toplam 400 bin TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalı Suat Özçağdaş’tan tahsil edilmesi talep edildi.