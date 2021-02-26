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‘CHP İstanbul örgütünün gençleri Başakşehir zabıtaları tarafından engellenmeye çalışılıyor’

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "CHP İstanbul örgütünün gençlerinin pazarda çalışma yapması Başakşehir zabıtaları tarafından engellenmeye çalışılıyor" diyerek bir video paylaştı. Kaftancıoğlu, "Engelleyemeyeceksiniz ve elbette gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 20:55, 26/02/2021
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Kaftancıoğlu, paylaşımında şunları belirtti:

* AKP'ye kapalı mekanda lebalep balık istifi kongre yapmak serbesken! CHP İstanbul örgütünün gençlerinin pazarda çalışma yapması Başakşehir zabıtaları tarafından engellenmeye çalışılıyor.

* Engelleyemeyeceksiniz ve elbette gideceksiniz!

AKP KONGRELERİNİ HATIRLATTI

Videoda CHP’li bir üyenin lebalep dolu AKP’nin kongrelerini hatırlatarak “Sosyal mesafe bu ülkede pazarlarda geçerli. Sosyal mesafe ilçe kongrelerinde, Saray’da geçerli değil” dediği duyuluyor.

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Yayınlanma Tarihi:20:54,