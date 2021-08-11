CHP lideri Kılıçdaroğlu Van’dan seslendi: Hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta sel felaketi yaşanan Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Esenyamaç Köyü'nde incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmesin. Esenyamaç da, Türkiye de kendisini yalnız hissetmesin. Biz hep beraber ülkenin sorunlarına kilitlendik, vatandaşların dertlerine kilitlendik. Bu dertleri, sorunları gidereceğiz" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a geldi. Bugün öğlen saatlerinde uçakla Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na gelen CHP Kılıçdaroğlu, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

“ESENYAMAÇ DA TÜRKİYE DE KENDİSİNİ YALNIZ HİSSETMESİN”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, buradan karayolu ile geçtiğimiz hafta sel felaketi yaşanan Van’ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Köyü’ne geçti. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bir bütün olarak sorunlara kilitlendiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

* Vatandaşlarımız nerde bir mağduriyet yaşıyorlar ise hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Burada vatandaşlarımızın bir taziye evi talebi var onu yapacağız. Ayrıca bir cami talepleri var onu da yerine getireceğiz. Kadın kardeşlerimiz evlerinde hiç bir şeylerinin kalmadığını ve selden büyük zarar gördüklerini söyledi. Ben de muhtar arkadaşımıza dedim ki; ‘her bir evin ihtiyacı ne ise yatağından buzdolabına listesini yapın Van İl Başkanımız burada ona teslim edin’.

* Biz bütün bu ihtiyaçları karşılayacağız. Bunun sözünü verdik. Hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmesin. Eseneyamaç da Türkiye de kendisini yalnız hissetmesin. Biz hep beraber ülkenin sorunlarına kilitlendik, vatandaşların dertlerine kilitlendik. Bu dertleri, sorunları gidereceğiz.

“SORUNLARI EL BİRLİĞİ İLE AŞACAĞIZ, ANCA BERABER KANCA BERABER”

Karadeniz bölgesinde yaşanan sel falaketi ile ilgilide değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Karadeniz’de de bir sel felaketi oldu can kaybı da yaşandı. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletvekillerimiz, Grup Başkanvekilimiz orada. Oradaki sorunlar içinde elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Biz bu sorunları el birliği ile çözeceğiz. Anca beraber, kanca beraber” dedi.

“VAN’IN ÇOK SORUNU VAR AMA BİZİM DE SORUNLARI ÇÖZME İDRADEMİZ VAR”

Van’ın afet kapsamına alınmasına yönelik bir soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* Van’da da böyle bir talep var. Selden dolayı Karadeniz, Rize, yangın bölgeleri afet kapsamına alındı. Buraya da bakmak lazım. Burada da çok büyük bir afet yaşanmış. Muhtarın uyarısı üzerine insanlar erken evlerini terk etmişler yoksa çok sayıda can kaybının olacağı da ifade ediliyor. Dolayısıyla afet bölgesi ilan edilebilir. Ama bütün ihtiyaçları karşılanacak, biz bunun sözünü verdik.

* Sınır kapısının açılması isteniyor. Evet sınır kapısı açılmalı, karşılıklı ilişkiler kurulmalı. Bu konuda Van’da da bir açıklama yapacağız ve bir sınır kapısına gideceğiz. Van’ın sorunları var. Çok sorunları var ama sorunları çözmek irademizde gücümüzde var bunu yapacağız.

CHP lideri, köydeki incelemelerinden sonra tekrar karayolu ile Van merkeze hareket etti.