CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı: Saray iktidarına izin vermeyeceğim

Son günlerde Afganistan ve Suriye uyruklu göçmenlerin yaptığı tehditkar ve provokatif paylaşımların ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum. Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin" mesajı paylaştı.

SOZCU.COM.TR

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde Afgan ve Suriyeli sığınmacıların paylaştığı videolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“Son günlerde ülkemizdeki Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır” diyen Kılıçdaroğlu, “Göndere Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin “CHP’ye karşı birleşelim” çağrıları, saldırı ve ölümler… Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum” ifadelerine yer verdi.

“SIĞINMACI SORUNUNU AKLISELİM İLE ÇÖZECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin.

“GÖNÜLLÜ OLARAK DÖNMEYİ İSTEYECEKLER” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Dış politikayı 180 derece değiştireceğim. Biz Orta Doğu'ya barışı ve huzuru getireceğiz. Gaziantep'teki iş adamlarına diyeceğiz ki, “Bütün fabrikalardan birer fabrika da orada (Suriye’de) yapacaksınız. Emin olun 1 yıl içinde bütün fabrikalar orada olur. (Suriyeliler) Gönüllü olarak dönmeyi isteyecekler burada aç gezeceklerine. Biz orada o insanların yaşamını güvence altına almak zorundayız. İlk yapacağımız işlerden birisi Suriye'de Büyükelçiliğimizi açacağız. Burada da açacağız. Diplomatik ilişkileri kuracağız” demişti.

AFGAN VE SURİYELİLERDEN ÜST ÜSTE PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR

ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte Taliban'dan kaçarak İran üzerinden Türkiye’ye kayıt dışı yollardan giren Afgan göçmenlerle birlikte başlayan tartışmaların ardından gazeteci olduğunu iddia eden bir Afgan, yabancı uyrukluların suyuna zam yapmak istediğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a, Türk kadınlarına hakaret ettiği video çekmiş ve şahıs hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Türkiye'de yaşadığı tahmin edilen bir Suriyeli sığınmacı ise sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göçmenlerin ülkelerine geri gönderileceğini söylediği sözlerini hedef aldı, CHP ile mücadele çağrısı yaptı.

Çektiği videoda M.Z isimli şahıs, “Yani adam diyor ki hükümet olduklarında her Suriyeliyi vatanına göndereceğiz. Sonunda da bazı zekiler çıkar aramızdan biz parti, siyaset işlerine karışmayalım der. Ey millet biz AKP'yle bir arada olmazsak, hükümetle beraber olmazsak bunlar hükümet olur ve Suriyelileri her şeyden sorumlu tutacaklar. Bu adam Suriyeliler konusunu kaşıyarak iktidar olmaya çalışıyor yoksa İstanbul ve diğer illerde nasıl başarılı olabilirdi ki? Dikkat edin Suriyeliler bu konuya seyirci kalmamalıyız. Biz CHP'nin bütün olumsuzlukları üzerinden propaganda ve baskı yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

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