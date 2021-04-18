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CHP: Pandemi tablosunun sorumlusu 84 milyon değil, yalnızca tek bir kişidir

Vaka sayısındaki artışa ilişkin CHP'den yapılan videolu paylaşımda, "Bugünkü pandemi tablosunun sorumlusu 84 milyon değil, yalnızca tek bir kişidir; ekonomiden, eğitimden, adaletten ve sağlıktan sorumlu tek bir kişi!" denildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:49, 18/04/2021
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Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı illere göre haftalık corona virüsü vaka sayısı tablosunun ardından CHP’den dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi resmi sosyal medya hesaplarında, “Bugünkü pandemi tablosunun sorumlusu 84 milyon değil, yalnızca tek bir kişidir; ekonomiden, eğitimden, adaletten ve sağlıktan sorumlu tek bir kişi!” ifadeleriyle birlikte salgındaki artışa dikkat çekilen bir video yayımlandı. CHP, vakalardaki artışa karşın AKP kongrelerine göndermede bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vakaların artmasında sorumlu kim?” sorusuna verdiği yanıtta “Sorumlu hepimiziz. 84 milyon” demişti.

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