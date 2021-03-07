CHP salgının birinci yılında ‘Emekçilerin Durumu Raporu’ hazırladı

Salgın sürecinin bir sağlık sorunu olmaktan öte emekçiler açısından sosyal ve ekonomik soruna dönüştüğü belirtilen raporda işten çıkarma yasağına rağmen birçok kişinin işini kaybettiğine dikkat çekildi.

“İŞÇİLER İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI KAĞIT ÜZERİNDE KALDI”

Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler sonucunda birçok sektörde kayıplar yaşandığına dikkat çeken Ağbaba 17 Nisan 2020 tarihinde çıkartılan işten çıkarma yasağının son olarak son 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığını hatırlattı. İşten çıkarma yasağının kağıt üzerinde kaldığını ifade eden Ağbaba, “Lakin bu süreçte işten çıkarma yasağı olmasına rağmen gelirsiz kalan 1,5 milyon kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu. İŞKUR 2021 Ocak ayı verilerine göre Türkiye'de 2020 yılında Ocak-Aralık döneminde 1,5 milyon kişi işsizlik ödeneğine başvururken, işsizlik ödeneğinde yararlananların sayısı 509 bin kişi ile sınırlı kaldı. Özellikle Sendika üyesi olan işçiler, Kod-29'tan yani ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlal gerekçesi ile işten çıkarma yasağına rağmen işten çıkarıldı” diye yazdı.

“GÜNLÜK 39 TL'YE MAHKUM EDİLDİ”

İşten çıkarma yasağının emekçiler açısından sömürüye dönüştüğünü ifade eden Ağbaba, “AKP Genel Başkanının müjde diye sunduğu işten çıkarma yasağı emekçiler açısından sömürüye dönüştü. 17 Nisan tarihi itibariyle işten çıkarmaların yasaklanması ile ücretsiz izin uygulamasının önü açılmış oldu. Özellikle kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler işverenler tarafından ücretsiz izne gönderilerek günlük 39,24 TL ile geçinmek zorunda kaldı. İŞKUR ve Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre Nisan 2020- Ocak 2021 tarihleri arasında 2 milyon 471 bin işçi ücretsiz izne gönderildi. Bu da her ay 241 bin, günde 8 bin 236, her saat başı ise 343 işçinin aileleri ile birlikte günlük 39,24 TL'ye mahkûm olması anlamına geldi” ifadelerine yer verdi.

“İŞSİZ SAYISI SON BİR YILDA 3,5MİLYON KİŞİ ARTTI”

TÜİK rakamlarının gerçeklerden çok farklı olduğunu iddia eden Ağbaba, “TÜİK mucizeler yaratıp işsizliğin pandemi döneminde azaldığını iddia etse de pandemi döneminde, son bir yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 3,5 milyon kişi arttı. Pandemi döneminde işsizlik ülke tarihinde yeni bir rekor daha kırıldı. Son bir yılda iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı 4 milyon 832 bin ilk kez resmi işsiz sayısı olan 4 milyon 5 bini geçti. İktidar tüm ülkeye evde kal çağrısında bulunmasına rağmen bu süreçte fabrikalar ve iş yerlerindeki çarklar dönsün diye milyonlarca emekçi evde kalamadı, yasaklardan muaf tutularak iş yerlerine gönderildi. Bu dönemde Covid-19 nedeniyle binlerce işçi hastalanırken en az 832 işçi çalışırken virüse yakalanarak hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

“7,2 MİLYON ÇALIŞAN GELİR KAYBINA UĞRADI”

Pandemi döneminde özellikle çalışan yoksulluğunda da artış yaşandığını belirten Ağbaba, “Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin uygulaması ve bu süreçte işsizlik ödeneği alarak gelir kaybına uğrayan çalışan sayısı 7,2 milyona yükseldi. 2020 yılının Nisan ayından geçtiğimiz Ocak ayına kadar gelir kaybına uğrayan toplam 7,2 milyon çalışana 41 milyar TL işsizlik ödeneğinden destek verildi. Bu durumda iktidar 10 aylık süre içerisinde 7,2 milyon çalışana ortalama 569 TL ücret desteğinde bulunmuş oldu” diye yazdı.

“ASLAN PAYINI YİNE İŞVERENLER ALDI”

Veli Ağbaba açıklamasını şöyle tamamladı:

“İşsizliğin en temel sorun olduğu bu dönemde, kaynakları işsizlik dışındaki birçok alanda kullanılan İşsizlik Sigortası Fonundan ödenek alan işsiz sayısı ise pandemi döneminde azaldı. Geçen yıl ocak ayında 610 bin 287 işsize işsizlik ödeneği veren İşsizlik Sigortası Fonundan bu yıl ocak ayında ödenek alanların sayısı 216 bin 14 işsize düştü. Ayrıca 2020 yılında İşsizlik Sigorta Fonundan işverenlere; teşvik destekler, aktif iş gücü ve iş başı eğitim programları başlığı altında toplamda 23,7 milyar TL ödeme yapıldı. İşverenler, ücretsiz izin uygulaması kapsamında toplamda 8,2 milyar TL alan 2 milyon 471 bin kişiden 2,9 kat daha fazla ödenek aldı.”