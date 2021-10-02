CHP TBMM Grubu Bolu’da toplandı

CHP TBMM Grubu, Bolu’da çalışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyor. Toplantının amacı ve konusuna ilişkin bilgilendirme yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “27’nci dönemin 4’üncü çalışma ve değerlendirme toplantısını ‘ikinci yüzyıla doğru, doğru strateji’ temasıyla yapıyoruz. Kampta; güçlendirilmiş parlamenter sistem, ekonomik buhran ve rotasız dış politika temel çalışma alanlarımızdır” dedi.

Batuhan SERİM

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu Bolu Abant'ta bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Altay'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“'İKİNCİ YÜZYILA DOĞRU, DOĞRU STRATEJİ'”

* 27'nci dönemin 4'üncü çalışma ve değerlendirme toplantısını ‘ikinci yüzyıla doğru, doğru strateji' temasıyla yapıyoruz.

* Çünkü Cumhuriyetimiz, 1.5 yıl sonra bir yüzyılı devirecek ve ikinci yüzyıla adım atacak. Cumhuriyetimizi aradan geçen 100 yıl içerisinde demokrasiyle taçlandıramamış olmamız hepimizin ve Türkiye'nin en büyük eksikliğidir.

* Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikli hedefi Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak ve aziz milletimizin huzur, refah ve mutluluğunu temin ve tesis etmektir.

“VEKİLLERİMİZ VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLERİ AKTARACAK”

* Kampta; güçlendirilmiş parlamenter sistem, ekonomik buhran ve rotasız dış politika temel çalışma alanlarımızdır.

* Ayrıca 27'nci dönemin bizce son yasama yılına, yani 5'inci yasama yılına girerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama faaliyetlerindeki planlamalarımızı, stratejilerimizi de kampta değerlendirme imkanı bulacağız.

* Bununla beraber, sayın milletvekillerimiz özellikle son bir yıldır Anadolu'yu karış karış gezdiler, geziyorlar, gezecekler.

* Anadolu'daki izlenimleri, vatandaşlarımızla hemhal olduklarında yaptıkları tespitleri, vatandaşlarımızın taleplerini bugün ve yarın söz alarak hem sayın genel başkanımıza hem merkez yönetim kurulumuza ve bizlere nakledecekler.

* Böylece milletimizin sorunlarının çözümü noktasında TBMM Genel Kurulu'nda çaba ve gayretlerimizi daha yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.

“33 BİN SORU ÖNERGESİ VERDİK, 27 BİNİ SÜRESİ İÇİNDE CEVAPLANMADI”

* 27'nci dönemde CHP bin 907 adet kanun teklifi verdi. Bir tanesi bile bırakın genel kurula inmeyi, komisyonlarda görüşülmedi.

* Dün sayın meclis başkanıyla yaptığımız kahvaltıda bunu da gündeme getirdik. CHP'li milletvekilleri 33 bin soru önergesi verdiler.

* Bunun 27 bini süresi içinde cevaplanmadı. Uluslararası anlaşmaları kenara koyuyorum, 83 kanun teklifi yasalaştı, kanun haline geldi ve maalesef biz bunun 62 tanesini ‘anayasaya ayrılıktan' dolayı yüksek mahkemeye taşımak zorunda kaldık.

* 5'inci yasama yılında sokakta, mutfakta ne yaşanıyorsa bütün sorunları TBMM Genel Kurulu'nda gündem yapmaya ve sonuç almak için azami gayret göstermeye devam edeceğiz.

VEKİLLERE GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM SUNUMU YAPILDI

İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi temsilcileriyle bir süredir görüşmeler yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da toplantı sırasında CHP'li milletvekillerine, güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine bir sunum gerçekleştirdi.