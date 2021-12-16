CHP Üsküdar İlçe Başkanı için 5 yıla kadar hapis istendi

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, Fahrettin Altun'un evinin önündeki alanın fotoğraflarını çektiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin önündeki alanın fotoğraflarını çektiği iddiasıyla “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Suat Özçağdaş ve avukatları ile müşteki Fahrettin Altun'un avukatları katıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020 tarihinde müşteki Fahrettin Altun’a ait bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonu ile fotoğrafını çektiği, bu şekilde kayda aldığı görüntüyü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na göndermek suretiyle ifşa ettiği sabit olduğu gerekçesiyle “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Söz verilen müşteki Fahrettin Altun’un avukatları, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Mütalaayı kabul etmediğini söyleyen sanık Suat Özçağdaş, yazılı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Sanık Özçağdaş’ın avukatı Çağdaş Karaküçük ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak ve esas hakkındaki savunmalarını yapmak için süre talep etti.

ERTELENDİ

Sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020’de saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evininin fotoğrafını kendisine ait cep telefonu ile çektiği belirtildi. Kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanına göndermek suretiyle ifşa ettiğinin kaydedildiği iddianamede, Altun'un evini korumakla görevli polislerin duruma müdahale etmesi üzerine Özçağdaş'ın bölgeden ayrıldığı anlatıldı.

İddianamede, Suat Özçağdaş'ın “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

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