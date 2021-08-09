CHP ve İYİ Parti’den valinin başkanlığında düzenlenen deprem toplantısına tepki

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kentte yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıya AKP’liler katılırken toplantıya davet edilmeyen muhalefet ise duruma tepki gösterdi.

EVREN DEMİRDAŞ

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Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında Elazığ'da deprem toplantısı yapıldı. Toplantıya AKP'li il başkanı ve milletvekilleri kurum müdürleri katılırken muhalefet davet edilmedi.

DEPREM TOPLANTISINA AKP’LİLER KATILDI

Sivrice merkezli Elazığ'da geçen yıl meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 5 bina yıkılmış binlerce bina ise ağır hasar aldığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verilmişti.

Deprem sonrasında kentte yürütülen çalışmaları değerlendirmek amacıyla Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında siyasiler ve kurum müdürleri bir araya geldi.

Toplantıya, AKP Elazığ il başkanı Şerafettin Yıldırım, AKP Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar katılırken muhalefet partilerinden kimsenin olmaması dikkat çekti. Toplantıya davet edilmeyen CHP ve İYİ Parti il başkanları duruma tepki gösterdi.

“SİYASİ TAVIR SERGİLEMEK ŞEHRE KAYBETTİRİYOR”

Şehrin geleceğini ilgilendiren konularda muhalefetin çağrılmamasının şehrin geleceği açısından doğru olmadığını belirten CHP Elazığ il başkanı Yavuz Doğdu, şöyle konuştu:

* Şehrin en önemli sorunlarından biri olan deprem gerçeği, il yetkilileri tarafından ele alındığında siyasi bir argümana dönüştürülmemelidir.

* Maalesef böyle toplantılara bizler davet edilmediğimiz gibi, bilgi paylaşımından da muaf tutuluyoruz.

* Deprem sonrası yaşanan sorunlar, vatandaşların mağduriyeti, TOKİ evlerinin yetersizliği, hak ihlalleri gibi önemli unsurlar çığ gibi büyürken bu konuda herhangi bir adım atılacaksa şehrin tüm organları sürece dahil edilmelidir.

* Böylesi önemli konularda siyasal tavır sergilemek hemşehrilerimizin mağduriyetine mağduriyet katıyor ve ne yazık ki şehrimize kaybettiriyor.

“YAPTIĞINIZ YANLIŞ UYGULAMALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Şehrin sorunlarına ilişkin muhalefetin görüşlerinin alınmamasının nedenini anlamadıklarını belirten İYİ Parti Elazığ il başkanı Mevlüt Or ise şu ifadeleri kullandı:

* İlimizde yaşanan 24 Ocak Depreminden sonraki süreçte beraberinde gelen problemlerde, halkımızın mağduriyeti ve şehrimizin sorunları göz ardı edilemez.

* Biz muhalefet partileri ve AK Partili vekillerimizle hep birlikte şehrimize çözüm önerisi konusunda fikir alışverişinde bulunmaktan yana olduk. Fakat geldiğimiz noktada görüyoruz ki; bugüne kadar biz söyledik biz işittik. Şehir hepimizin şehri.

* İnsanımıza çözüm olmak hepimizin görevidir. Ama yapılan toplantılara bile muhalefet partilerinin çağrılmayışı manidardır. Biz neden valimizin önderliğinde vekillerimizin ve kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıya davet edilmiyoruz?

* Çözüm önerisinde fikir alışverişinde bizimle istişare de neden bulunulmuyor merak ediyoruz. Oysa ki hepimiz çalışmaların ne aşamada olduğunu ve ilgili birimlerin yaptığı çalışmaları bilmek istiyoruz.

* Bu muhalefet partileri olarak bizlerin en doğal hakkıdır. İnsanımıza reva görülen yanlış uygulamaların da takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz.