CHP’den AKP’ye ‘yardım kampanyası’ tepkisi: İktidar en yetkili ağızdan “Help Turkey” diyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın ve sel felaketleri için başlattığı yardım kararına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tepki gösterdi.

EVREN DEMİRDAŞ

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Halk sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yangın ve sel afetleri için yardım kararına birçok siyasiden tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'nin yardım kampanyasına ilişkin, “Madem halka yangında veya selde yardım edecek para yok. O halde neden Somali'ye 30 milyar dolar yollanıyor” diye sordu.

“CİHAN DEVLETİ OLACAKKEN IBAN DEVLETİ OLDUK”

Salgın, deprem, yangın, sel felaketlerinde iktidarın en yetkili ağızdan milletten para dilendiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “83 milyon yurttaşımız sadece geçen yıl 833 milyar lira, son on beş yılda 5 trilyon 580 milyar lira vergi ödedi. Bu yıl vergi oranları artırıldı, yeni vergiler çıkarıldı, pandemi nedeniyle yapılan yardımlar misliyle geri alındı ama felaketler söz konusu olunca ‘kasada para yok' deniyor, halktan utanmadan para isteniyor. Millet bir felakette para topluyor, yardıma gidiyor, kendi başının çaresine kendi bakıyor. Devlet vergi topluyor, tüm projeleri kendi yandaşlarına yaptırıp borcu millete yıkıyor, bir felaket olunca da halka IBAN atıyor ya da en fazla insanların tepesine çay fırlatıyor. Böyle bir yönetim dünya tarihinde görülmemiştir. ‘Güçlü Türkiye' sloganıyla insanları yıllarca kandırdılar. Bugün gelinen noktada, cihan devleti olacakken IBAN devleti olduğumuzu görüyoruz. Yangında yüz binlerce insan ‘Help Turkey' diyerek yangın söndürme uçağı istedi diye ‘bunlar devleti aciz gösterdi' diyen iktidar, şimdi en yetkili ağızdan ‘Help Turkey' diyor. Cumhurbaşkanın IBAN'la halktan para istemesi devleti aciz göstermiyor mu? Devleti aciz duruma düşüren işte bu iktidardır” diye konuştu.

“KASADA PARA YOKSA SOMALİ'YE NEDEN 30 MİLYON DOLAR ÖDEDİK?”

Somali'ye 30 milyon dolar hibe verildiğini hatırlatan Ağbaba, “Madem halka yangında veya selde yardım edecek para yok. O halde neden Somali'ye 30 milyar dolar yollanıyor?' Kendi yurttaşına üvey evlat muamelesi yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunlar felaketleri de ranta çevirecekler. Kurumlar Vergisi Kanununa göre Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan yardım kampanyalarına yapılan bağışlar vergiden düşülüyor. Bu ve benzeri yasal boşluklarla bu iktidarın, ‘bu felaket işinde iyi para var' diyerek yardım kampanyalarını da ranta dönüştürmesinden de ayrıca endişe duyuyoruz. Eskiden devlet yönetiminde ‘vergiler yol, su, elektrik olarak geri dönecek' algısı hakimdi; şu an görüyoruz ki ‘vergiler IBAN olarak, yardımlar keyif çayı olarak geri dönüyor'. En ufak bir felaket durumunda bile Resmî Gazete, Kızılay'dan hızlı çalışıyor. Bu iktidar tarih kitaplarında Türkiye Cumhuriyetinin en aciz, en acımasız, vatandaşına düşman muamelesi yapan iktidar olacak anılacaktır. İktidarımızda şeffaflığın, hesap verilebilirliğin, adil ve hakkaniyetli yönetimin nasıl olduğunu tüm yurttaşlarımıza göstereceğiz” ifadelerini kullandı.