CHP’den Albayark’ın açacağı tazminat davasıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yarcımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak şunları söyledi:

“BÖYLE BİR TABLOYLA ‘HİÇBİR ZAMAN' KARŞILAŞMADI”

*Milletin vergileriyle yapılan her işten, milletimizin vergilerini harcayan herkesten, elbette hesap sorulur. Hukuk devletinde İletişim Başkanınızdan da hesap sorulur, milletin 128 milyar dolarını buharlaştıranlardan da hesap sorulur. (TCMB rezervleri tablosu) Rakamlar benim değil; Merkez Bankası'nın. 18 Şubat itibariyle, TCMB'nin net döviz rezervleri, eksi 600 milyon dolar.

*Merkez Bankası'nın kasasında kendine ait döviz bırakmamışsınız. (Swap dahil rezerv tablosu) Yine 56 milyar dolarlık, swap yükümlülüklerini de dikkate alırsak, Şubat ortası itibariyle Merkez Bankası net rezervleri, eksi 57 milyar dolara düşüyor. Böyle bir tabloyla ‘hiçbir zaman' karşılaşmadı.

“3 AY GEÇTİ ORTADA CİDDİ BİR EKONOMİK PROGRAM YOK”

*3 ay geçti ortada ciddi bir ekonomik program yok. Yüksek faizden medet uman bir yönetim var. Şimdi bu yönetimle dünyada en yüksek faizi veren 10 ülkeden biriyiz. Dünyanın en yüksek faizini vererek döviz kurunu tutmaya çalışıyorlar. Sonra da bugün CHP ‘faizci' diyorlar.

*İnsan da biraz insaf, utanma olur. Damadın istifa ettiği gün Türkiye'ye 1 milyon dolar getiren ve hazine borçlanma kağıdığına yatıran yabancı banker bugün 1 milyon 200 bin doları cebine koyup gidebilir. 3 ayda dolar cinsinden getiri yüzde 22.

*Bu bankerlerin kendi ülkerinde faiz sıfıra yakın. Sıfırla borcu alacaksın 3 ayda yüzde 22 kazanacaksın. İşte yok yere yakılan 128 milyar doları yerine koymak ve döviz kurunu istikrar içinde tutabilmek için bu ülkeye ödettirilen bedel bu.

*Bugün bu nedenle IMF yüksek faiz verenleri övüyor. Bu programa icazet veriyor. Yeni ekonomi yönetiminin sırtını sıvazlıyor. Sonra da CHP'ye IMF'ci diyorlar.

“BİR DE ÜSTÜNE 500 BİN LİRA İSTİYOR”

*Arsız güçlü olunca, haklıyı haksız çıkarmaya çalışırmış. Bugün hesap vermesi gerekenler, hesap soranlara yayın yasağı getiriyor. 128 milyar doların hesabını vermeyenler, bir de üstüne 500 bin lira istiyor. Kimsenin şüphesi olmasın.

*Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde, milletin kör kuruşunun hesabı yargı önünde, sorumlularından mutlaka sorulacak. Bir başka hesap da sandıkta, milletimiz tarafından, milletin mutluluğunu çalanlardan sorulacak.

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