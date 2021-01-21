CHP’den, Berberoğlu çağrısı: Yargıyı daha fazla çürütmeyin

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, hakkındaki ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilen eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusunda, yeniden ihlal kararı verdi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için karar örneğinin, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmedildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, konuyu gündemine alarak, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma süreci başlanması beklenmeden TBMM'deki sıralarda, koltuklarda yerini alıp görevine başlaması gerektiğini vurguladı. Altay, Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu'yla ilgili önceki kararını da anımsatarak şöyle konuştu:

BOŞUNA DEMİYORUZ ‘ANAYASA ASKIDA’ DİYE

– Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı Berberoğlu ile ilgili, ‘4 Haziran'da okunan bu karar artık yok hükmündedir' dedi. Bugün Anayasa Mahkemesi ikinci defa Enis Berberoğlu'yla ilgili ‘hak ihlali' kararını verdi. Daha önce verdiği karar gibi ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ihlal edildi, kişi güvenliği ve hürriyeti ihlal edildi' dedi.

– Daha önce istinafın verdiği Yargıtay'ca onanan 2 yıla yakın okunmayan ama sonra bir talimatla 4 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda kararın okunmasıyla Sayın Berberoğlu'nun Anayasa'ya göre milletvekilliği düşmüş idi. Fakat 17 Eylül'de Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı Berberoğlu ile ilgili, ‘bu karar artık yok hükmündedir' dedi. Enis Berberoğlu an itibariyle benim gibi milletvekilidir. 13 Ekim'de alt mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne, ‘sen kimsin hadi oradan' dedi. Boşuna demiyoruz “Anayasa askıda” diye.

YARGININ ÜZERİNDEKİ VESAYET GÖLGESİNİ KALDIRIN

– 7 aydır seçilmiş bir milletvekilinin hakları yürütmeden yüz bulan yargı eliyle gasp ediliyor. Yargılama yenilenmek zorundadır, dolayısıyla onanmış hüküm ceza yok hükmündedir, düşmüştür ve Enis Berberoğlu yeniden yargılanma süreci başlanması beklenmeden TBMM'deki sıralarda, koltuklarda yerini alıp görevine başlamalıdır.

– Eyy ilk derece, eyy İstinaf, eyy Yargıtay… Hanginiz çözer ben bilemem daha kararı okuyamadık, Anayasa Mahkemesi bu sefer neyi adres gösterdi ben bilemiyorum ama üçüne birden sesleniyorum, artık yargıyı daha fazla çürütmeyin. Yargının üzerindeki vesayet gölgesini kaldırın kardeşim.

AKŞENER: ÇOK SEVİNDİM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine Ankara'da devam ediyor. Kahramankazan ve Kızılcahamam İlçelerini ziyaret eden Akşener'in, ilk durağı Kahramankazan oldu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararıyla ilgili soruya “ Çok sevindim ama yerel mahkeme ne yapacak göreceğiz” şeklinde cevap verdi.