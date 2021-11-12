CHP’den Erdoğan’a: Daha kaç evladın yaşamı sönecek?

KPSS'den 83 puan alarak alanında 407'inci sıraya yerleşmesine rağmen atanamayan Fedai Altun'un inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesinden dolayı üzüntüsünü dile getiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“ERDOĞAN'IN GİRMEYECEĞİ KILIK YOK”

* Yunan postalını Atatürk'e tercih eden fesli Kadir'in vaazlarından Atatürk'ü öğrenen Erdoğan; şimdilerde Atatürk'ün adını ağzından düşürmez oldu. Yetmedi, bizimle Atatürkçülük yarışına çıktı.

* Yakında çıkıp, ‘Ben geçmişte zaten Atatürkçüydüm, ben geçmişte zaten Cumhuriyet Halk Partiliydim' derse hiç şaşırmayız.

* Zira kendisi koltuk için Milli Görüş gömleğini fırlatıp atan kişidir. Yine kendisi, ‘Benim emir komuta merkezim bana papaz elbisesi giyeceksin diyorsa papaz elbisesini giyer, o şekilde gider görevimi yaparım' diyen kişidir.

* Erdoğan'ın girmeyeceği kılık, milliyetçilik dahil ayağının altına almayacağı değer yok. Tabi şimdiki emir komuta merkezinin kim olduğunu merak ediyoruz.

“O ELBİSE ERDOĞAN'A BİRKAÇ BEDEN BOL GELİR”

Atatürkçülerin giydiği elbisenin kumaşında Kuvayı Milliye vardır. Müdafaai Hukuk vardır. O elbise Erdoğan'a birkaç beden bol gelir.

“ERDOĞAN'IN KİBRİ MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETME AŞAMASINA ULAŞTI”

* Erdoğan'ın kibri, milletin aklıyla alay etme aşamasına ulaşmıştır. Bunu 10 Kasım'da bir kez daha gördük. Anıtkabir defterine, ‘2023 hedeflerine ulaşmaya kararlıyız' yazdı. Bu 2023 hedeflerinin ismi var da cismi bir türlü ortada yok.

* Erdoğan 2023 hedefleriyle millete neleri vaat ettiğini bir türlü söyleyemiyor. Ya saray şürekası ona diyor ki, ‘Siz merak buyurmayın, emredersiniz bu hedefleri tuttururuz' diyor, o da buna inanıyor ya da millete verip de tutmadığı sözlerin altında ezim ezim eziliyor.

“MİLLETİMİZ HAYAT PAHALILIĞINI TA CİĞERLERİNDE HİSSEDİYOR”

* Milletimiz azan hayat pahalılığını, kendisini ezen işsizliği, artık sadece cüzdanında ya da mutfaktaki tenceresinde değil, ta ciğerlerinde hissediyor. Kimse hayal olan 2023 hedefleriyle milletimizin gözünü boyayabileceğini sanmasın.

* Daha dün Malatya'da çok acı bir olay yaşadık. Gencecik bir beden eğitimi öğretmeni, 23 yaşındaki Fedai Altun, atanamadığı için inşaat işçisi olmuş. Çalıştığı inşaatta elektriğe kapılarak yaşamını yitirmiş.

“SÖZÜN BİTTİĞİ YER”

* Yaşamını kaybetmeden önce bu genç, sarayı ve saray avanesini etiketleyerek sosyal medyadan şu mesajı atmış:

* ‘Beden eğitimi mezunuyum, 80.55 puan aldım. Sizin yüzünüzden atanamıyorum. Aile baskısı yüzünden ağır şartlarda çalışmak zorundayım. Bunun vebalini acaba kim ödeyecek. Ben hakkımı size helal etmiyorum.' İşte burası sözün bittiği yer.

* Bu ülkede analar babalar yemiyor evlatlarına yediriyor, içmiyor evlatlarına içiriyor, giymiyor evlatlarına giydiriyor; ‘yeter ki evladım okusun' diyor.

“SARAY SOSYETESİNİN ÇOCUKLARININ YEDİKLERİ ÖNLERİNDE YEMEDİKLERİ ARKALARINDA”

* Bin bir umutla okutulan gençlerimiz mezun oluyor, öğretmen çıkıyor, mühendis çıkıyor, ekonomist çıkıyor… Ama bu müflis yönetim, gençlerimize mesleklerini icra edecekleri işleri veremiyor.

* Milletin evlatlarını açlık sınırının altında kalan asgari ücrete talim ettiriyor. Peki ya saray sosyetesinin çocukları? Onların yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında.

* Bir değil; üçer, beşer maaş alıyorlar. Aldıkları maaşlara da utanmadan huzur hakkı diyorlar. Milletin gencecik evlatlarında huzur kalmamış. En ağır şartlarda çalışırken elektriğe kapılıp yaşamını kaybederken saray maşallah huzurdan hakkını alıyor. Pes doğrusu.

“GENÇLERİMİZ BUNLARA HAKKINI HELAL ETMİYORSA HAKSIZ MI?”

* Gençlerimiz bunlara hakkını helal etmiyorsa haksız mı? Erdoğan ve şürekasının kendilerinin değil, milletin huzurunu düşünmesi için bu milletin daha kaç evladının yaşamı sönecek?

ÖZTRAK'TAN BULGARİSTAN'DAKİ SEÇİMLER İÇİN OY ÇAĞRISI

* Bulgaristan vatandaşlığına da sahip yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Pazar günü evinize en yakın seçim sandığında Bulgaristan seçimleri için lütfen oy kullanınız. Belediyelerimiz oy vermenizi kolaylaştıracak tüm önlemleri almaktadır.

* Ayrıca bu seçimlerde valiliklerin ve kaymakamlıkların da ilk kez devrede olması, bu defa hükümetin aklı selimin yolunu bulduğunu gösteriyor. Ama herkes de şunu bilmelidir ki, kurt kışı geçirecektir fakat yediği ayazı da unutmayacaktır.