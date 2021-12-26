CHP’den Erdoğan’ın işsizlik sözlerine sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Gaziantep’te yaptığı “Ne işsizliği kardeşim. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. Nankör bunlar” açıklamasına tepki gösterdi.

Ahmet KAYA

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Ali Öztunç, partisinin Kahramanmaraş İl Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre önce Kahramanmaraş'ta halka hitap ettiği alanın TIR ile daraltıldığını, Elbistan'da ise AKP Genel Başkan Vekili Mahir Ünal'ın ilgisizliğe isyan ettiğini belirterek, “Her geçen gün azalıyorsunuz. Daha da azalacaksınız. Bu millet size geçmişte size çok fırsat verdi, Kahramanmaraş'ı hep çantada keklik gördünüz. Şimdi tereyağı nasıl tavada eriyorsa, şimdi de öyle eriyeceksiniz ve erimeye devam edeceksiniz bunu bilin” dedi.

“NANKÖR ARIYORSAN AYNAYA BAK”

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Gaziantep'te işsizlikle ilgili yaptığı değerlendirmeyi hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Sayın Tayyip Erdoğan coşmuş. Demiş ki ‘Ne işsizliği kardeşim. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İş arayana ekmek var. Bunlar nankör' demiş. Milletine nankör diyen bir Cumhurbaşkanı olamaz.

*Ama, ben de buradan CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak Sayın Erdoğan'a diyorum ki, Sayın Tayyip Erdoğan bu memlekette bir tane nankör varsa o da sensin, sen. Millete kim nankör derse nankör kendisidir.

*Tayyip Erdoğan, bu millet 20 yıldır sana oy verdi. Sen millete nankör diyorsun. Yazıklar olsun sana. Bir Cumhurbaşkanı millete nankör der mi? Nankör arıyorsun aynaya bakabilirsin. Sayın Tayyip Erdoğan, aynaya. Aynaya bak, nankörü görürsün.

“20 ARALIK’TA EKONOMİK DARBE YAŞADIK”

Konuşmasında, ekonomik sıkıntılara da değinen Öztunç, “Yurttaşlarımız geçinemiyor. Evlerine ekmek götüremez hale geldiler. Halk ekmeğin önünde neredeyse kilometreye varan kuyruklar oluşuyor. Neden? Biraz daha ucuz ekmek alabilirmiyim diye” dedi. Türkiye'de birilerinin dövizi ‘Alttan alıp, üstten sattığını' belirten Öztunç, bu konuda da şunları söyledi:

*Türkiye'de 12 Eylül darbesi var mı? Var. 28 Şubat post-modern darbesi var mı var. 15 Temmuz darbesi var mı, var. Bir de 20 Aralık ekonomi darbesi oldu. Türkiye 20 Aralık'ta bir ekonomi vurgunu yaşadı, ekonomi vurgunu. Bu yıl 20 Aralık'ta 7 lira, 8 lira olan Dolar, 17-18 liraya çıkartıldı.

*Dolar aslında 13 lirayı bulmuştu. Sonra birileri müdahale etti ve Dolar'ı 17'ye, 18'e kadar çıkarttılar. Bir gecede 18 lira olan doları hemen 11 – 12 liraya indirdiler. Doları 18 liradan kim sattı, 11 liradan kim aldı? Yüzde 30'un üzerinde para kazandılar. Birileri yine malı götürdü. AKP'ye yakın kaynaklar malı götürdü.

*5'li çete müteahhitlere, yandaşlar garibanın cebindeki parayı aktardılar. Ama, ahdimiz olsun ki bu 20 Aralık'ta dövizi ucuza alanı da, satanı da bulacağız. Bu vurgunu kim yaptıysa onları bulacağız ve burnundan fitil fitil getireceğiz.

*Sözümüz söz olsun.Hazinenin 128 milyar doları buharlaştırıldığı zaman, uçtuğu zaman o 128 milyar doların peşine nasıl düştüysek 20 Aralık günü vatandaşın cebinden o parayı çalanın peşine düşeceğimizi namus sözü.

“ALLAHTAN DEĞİL, MİLLETTEN KORKUYORLAR”

Konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın otomobilini eleştirilerden çekindiği için değiştiremediği ile ilgili açıklamasına da değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç bu konuda ise şöyle dedi:

*Vallahi çok üzüldüm. Allahtan korkmuyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın Allah'tan korkusu yok, milletten korktuğu için araba alamıyormuş. İsraf, israf. Allah'tan korktuğun için o arabayı alamayacaksın sen. Sosyal medyanın korkusuyla, milletin korkusuyla araba alamamaktan yakınan bir Diyanet İşleri Başkanı var.

*Bundan sonra korksun. Bunlar her sıkıştıklarında kutsal kitabın arkasına saklananlardır. Sayın Erdoğan bu ara Nas diyor, Bakara diyor. Bakara ile dalga geçen Egemen Bağış'ı büyükelçi yaparken hiç utanmadın mı? Bakara suresinde ‘Yolsuzluk yap' demiyor. Bugün gazetelerde var. ‘Kur oyununu bozacağız' diyor. Doğru söylüyor.

*Oyunu kuran bozar. Kur oyununu kuran da, bozan da Tayyip Erdoğan'dır. Artık, bu milletin karnı AKP'nin yalanlarına doydu. Artık yalanlarınızı yemiyor.

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