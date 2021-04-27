CHP’den icra ve iflas işlemlerinin durdurulmasına ilişkin kanun teklifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, üç haftalık tam kapanma süresi içinde icra takiplerinin tamamının durdurulması için teklif hazırladıklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği kanun teklifi, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

“İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI GEREKİYOR”

Teklifin gerekçesinde ise şöyle denildi:

* Ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde duracağı bu dönemde vatandaşların önemli bir kısmının, pandemiden kaynaklanan zorlayıcı ve alınan idari önlemlerden kaynaklanan zorunlu nedenlerle çeşitli maddi yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği bilinmektedir.

* Bu durumun birçok gerçek ve tüzel kişiyi güç duruma düşürmesini önleyebilmek için ülke genelinde yürütülmekte olan icra ve iflas takiplerinin durdurulması, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmaması ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazının durdurulması gerekmektedir.

“BORÇLUNUN OLDUĞU KADAR ALACAKLININ DA YARARINA OLACAK”

* Salgın ve salgına karşı alınan idari önlemlerin yarattığı elverişsiz ortamda borçlulara süre verilmesi, takiplerin durdurulması, borçlunun olduğu kadar alacaklıların da yararına sonuçlar doğuracaktır. Zira icra ve iflas takipleri ile takip sürelerinin durdurulması, borçluların iflasını önleyeceği gibi alacaklının da belli bir gecikme yaşanmış olmasına rağmen alacağını bu sürenin sonunda tam olarak tahsil edebilmesini kolaylaştıracaktır.

Teklifle, Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 30 Nisan 2021 tarihinden başlayarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar durdurulmasının önerildiği belirtildi.

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