CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi’den yeni açıklama

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP’den istifasının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yaptığı basın açıklamasına yanıt verdi.

Çelebi, “Özgür Özel'in istifa değerlendirmesi istifa gerekçelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koymuştur. AKP FETÖ ortaklığında gerçekleştirilen kumpaslardan cezaevine girmiş biri olarak bana iftira atamazlar” dedi.

“SARAY OPERASYONU ARIYORLARSA MENEMEN’E, URLA’YA BAKSINLAR”

“Bir saray operasyonu arıyorlarsa Menemen'e, Urla'ya baksınlar” diyen Çelebi, “Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sayın Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı? Sizin genel merkezden yazdığınız belediye meclis üyeleri mi? İttifak ortağı olduğunuz dostlarınızın belediye meclis üyeleri mi? PM’de itiraz ederek gizli oylamaya götüren bendim” ifadelerini kullandı.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in CHP’den istifa etmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gerçekleştirdiği basın açıklamasında şunları söylemişti:

* Bugün yaşananların saray tarafından, bugün yaşananların tek adam rejiminin devamı için her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini dikkatle görüyoruz.

* Bir bakanın istifasını 22 saat altyazıda dahi vermeyen kanalların milletvekili istifasını canlı yayında yayınlıyor oluşlarının bir anlamı vardır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm vatandaşlarımız yakından takip etmişlerdir. Biz de bunu çok dikkatli takip ettik ve not ettik.

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