CHP’den savcıya teşekkür: Hukuk dersi verdi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul metrosunda bir kadına küfür edip bıçak gösteren saldırganı, "Küfür de şiddettir" diyerek tutuklama istemiyle mahkemeye sevk eden Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük’e teşekkür etti.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, metroda kadınlara bıçakla saldırıp küfür ve hakaret eden kişiyi, ‘'Küfür de şiddettir'' diyerek tutuklama istemiyle mahkemeye sevk eden Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük'e teşekkür etti. Nazlıaka, SÖZCÜ WEB TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

– Olay sonrası bizim tek kaygımız zanlının serbest bırakılma ihtimaliydi. Fakat öyle olmadı, adalet tecelli etti. Savcı Fatmagül Yörük adeta hukuk dersi verdi. Kadın yaşam hakkının tehdit altında olduğu bilinci ile hareket eden Savcı Yörük, sokakların, metroların korku değil, güven dolu olması gerektiğini vurguladı.

– Ülkemiz öyle bir hale geldi ki adaletin yerini bulmasına sevinir hale geldik. Biz kadınlar yaşam hakkımız için mücadele ederken yaşama hakkımızı ve özgürlüklerimizi gözeten Savcı Yörük ‘e teşekkür ediyoruz. Adaletin nasıl tecelli etmesi gerektiğine ilişkin bir hukuk dersi verdi ve hukuka güvenimizi tazeledi.

İNGİLTERE’DEKİ O MEŞHUR DAVAYI HATIRLATTI

– Savcı Yörük, küfrün bir şiddet olduğunu da vurguladı. Küfür bir şiddettir ve kendisini kutluyoruz. Bu kararı uygulamaya koyan hakime de çok teşekkür ediyoruz. Bu süreç İngiltere’deki o meşhur davayı hatırlattı. Gece yarısı parkta yürüyen ve sözel tacize uğrayan kız için faile 7 yıl 7 gün ceza verilmişti.

– Hakime sözlü taciz için çok yüksek bir ceza değil mi diye sorulduğunda hakim ‘Ben 7 günlük cezayı sözlü tacizde bulunduğu için, 7 yıllık cezayı ise İngiltere’de kadınların gece yarısı parkta özgürce dolaşabilme hakkını ihlal ettiği için verdim' demişti. Savcı Fatmagül Yörük'ün kararı sayesinde kadınlar metroda sokakta her yerde özgürce dolaşabilme hakkının altının çizildiğini gördüler, güvenimiz arttı. Savcı Fatmagül Yörük'e sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz.

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