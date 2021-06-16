CHP’den Soylu’ya tepki: Bütün kirli işlerde elin var, hâlâ…

HP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın açıklamasında gündemi değerlendirdi. Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Sedat Peker’den her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi halen açıklamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“SAVCININ SENİ ÇAĞIRMASINA GEREK YOK”

* Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı bir ulusal televizyonda ‘her ay mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan bir siyasetçi var’ dedi. ‘Ben bunu savcılar çağırırlarsa söylerim’ dedi.

* Yahu Süleyman Soylu, sen Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanısın, savcıların çağırmasına gerek yok. İçişleri Bakanı olarak, emniyete emir vereceksin, mafyanın haraca bağladığı siyasetçinin dosyasını savcının önüne koyacaksın. Koyabildin mi? Koymuyorsun.

* TBMM başkanı bizim baskılarımızdan sonra getir o kişinin adını dedi. 20 günden beri getirip masanın üzerine koydun mu? Yok. Halen o koltukta nasıl oturuyorsun? Türkiye Cumhuriyeti devleti seni İçişleri Bakanı olarak halen o koltukta nasıl oturtuyor?

“BÜTÜN KİRLİ İŞLERDE ELİN VAR”

* Bütün kirli işlerde elin var. Mafya ile ilgili elin var, uyuşturucuyla ilgili elin var, cinayetlerle ilgili elin var. Türkiye’de darbe kalkışması yapan insanlar, elini kolunu sallayıp gittiler, hiç bir tanesini yakalayamadın.

* Türkiye’yi soyanlar elini kolunu sallayıp gitti, tek bir şey yapmadın. Senin gücün millete yetiyor, soysuza, arsıza, hırsıza, mafyaya değil.

“SARAYIN SUYUNU İÇMİŞ İNSANLARIN NE SÖYLEDİĞİNE BİZ BAKMAYIZ”

Özkoç, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün, partisine yönelik eleştirilerini sıralayarak kendi gözetiminde hazırlanan bir listeyi partisinin kongre başkanlığına sunacağı yönündeki açıklamasını da şöyle değerlendirdi:

“Bizim için Oğuzhan Asiltürk’ün ne dediği değil, Temel Karamollaoğlu’nun ne dediği ve duruşu önemlidir. Sarayın suyunu içmiş insanların ne söylediğine biz bakmayız. Diktatörlere karşı dimdik duran insanlarla kol kola yürümeye devam ederiz.”