CHP’den ‘Squid Game’li davet: Oyunu sonlandırmak için…

Mersin'de yarın düzenlenecek CHP mitingine halk 'Squid Game' adlı diziyle özdeşleşen kartlarla davet edildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun, 4 Aralıkta Mersin’de düzenleyeceği miting öncesinde kentte dağıtılan kartlar gündem oldu.

CHP’nin mitingi önce kent ve çevre illerde geniş kapsamlı çalışmalar devam ederken, bir dizi ve film izleme platformunda izlenme rekor kıran Güney Kore yapımı ‘Squid Game’ adlı dizi ile halka çağrı yapıldı.

Kentte, dizi ile gündem olan kartlar dağıtıldı. Kartta, ‘Oyunu sonlandırmak için, 4 Aralık Cumartesi 13.00’ yazıldığı görüldü.

DHA

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