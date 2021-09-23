CHP’den Türkiye Belediyeler Birliği’ne sert tepki: Partizanlık kabul edilemez noktaya ulaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) belediyeler arasında ayrımcılık yapan tutum sergilediğini ve bu tutumun artık kabul edilemez bir noktaya ulaştığını belirterek, “Tüm belediyelerden kesilen paylarla bütçesini oluşturan TBB, maalesef artık sadece Cumhur İttifakı belediyelerine hizmet eden bir kurum haline getirilmiştir” dedi.

Sozcu.com.tr

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TBB Encümen Üyesi olan CHP'li belediye başkanlarının bugün TBB Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ettiğini ve birliğin kaynaklarının nerelere harcandığını sorduğunu belirten Torun, “TBB yönetiminin bu sorularımıza yanıt vermemesi durumunda, tüm yasal ve hukuki haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.

“KABUL EDİLEMEZ NOKTAYA ULAŞTI”

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, şu açıklamalarda bulundu:



* Tüm belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak, belediyelere farklı alanlarda destek sağlamak amacıyla kanunla kurulan Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) belediyeler arasında ayrımcılık yapan tutumu, artık kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Ülkemizdeki tüm belediyelerden düzenli olarak kesilen paylarla bütçesini oluşturan TBB, maalesef artık sadece Cumhur İttifakı belediyelerine hizmet eden bir kurum haline getirilmiştir. TBB yönetiminin bu tutumu, kuruluş kanununa açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

“BAŞKANLAR FATMA ŞAHİN'E GİTTİ”

* Bu kapsamda; TBB Encümen Üyelerimiz; Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar, Konak Belediye Başkanımız Sayın Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün ve Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt ile bugün bir toplantı gerçekleştirilmiş, toplantıda, TBB'nin sorunlu tutumu ele alınmış ve atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Encümen Üyelerimiz toplantımızın ardından TBB Başkanı Sayın Fatma Şahin'i ziyaret etmiştir. Ziyarette; TBB'nin, belediyeler arasında ayrımcılık yapan tutumundan duyulan rahatsızlık dile getirilmiştir.

TBB'YE 4 SORU

* Üyelerimiz ayrıca, resmi olarak TBB'den, dört soruya yanıt istemiştir. Bu çerçevede; TBB tarafından 2015 yılından bu yana her yıl partilerine göre belediyelere verilen araçların listesi, yurt dışına gönderilen araçların ülkelere göre dağılım listesi, proje desteği sunulan belediyelerin listesi ile valiliklere, kaymakamlıklara, il/ilçe özel idarelerine ve diğer tüm resmi kurumlara verilen araçların listesi talep edilmiştir.

BELEDİYELERİMİZİN HAKKINI YEDİRMEYİZ

* Üyelerimizin bu sorularına yanıt verilmesi halinde, TBB'nin tüm belediyelerden kesilen paylarla oluşturulan ve tüm belediyelere eşit dağıtılması gereken bütçesini, nerelere harcadığı açık ve net olarak ortaya çıkacaktır. Altını dikkatle çizmek isteriz ki; TBB yönetiminin bu sorularımıza yanıt vermemesi durumunda, tüm yasal ve hukuki haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır. Hiçbir belediyemizin hakkı hukuku, TBB yönetiminin insafına bırakılmayacak ve gerekli tüm mücadele sonuna kadar sürdürülecektir.