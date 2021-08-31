CHP’li Ağbaba: 1 milyon lira ülkemizin itibarını kurtarmaya yeter mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Çınar’ın ilçe tanıtımı için 950 bin liralık bütçe ayırmasına tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya'da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından gri pasaportla yurt dışına gönderilen 45 kişiden 43’ünün dönmediğini ortaya çıkmıştı. Yeşilyurt Belediyesi’ndeki skandala İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açılmış, hemen ardından AKP’li onlarca belediyeye daha gri pasaport soruşturması başlatılmıştı. Soruşturmanın üzerinden aylar geçmesine rağmen şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Bu konuyla gündeme gelen Yeşilyurt Belediyesi’nin ilçe tanıtımı için 950 bin lira bütçe ayırdığı ortaya çıktı.

“1 MİLYON LİRA ÜLKENİN İTİBARINI KURTARMAYA YETER Mİ?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, belediyenin ilçe tanıtımı için 950 bin liralık bütçe ayırmasına diye tepki gösterdi.

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin göçmen kaçakçılığı yaptığını ileri süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, şunları söyledi:

* Belediyeler aracılığıyla gri hizmet pasaportu kullanılarak insan kaçakçılığı suçunu ortaya çıkarmamızın üzerinden yaklaşık 4 ay geçti.

* Belediye meclis üyelerimiz Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin “çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek projesi” için Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği açığa çıkarmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

* Aradan geçen dört aylık süre zarfında ne etkin bir soruşturma yürütülebildi, ne suçu alenen itiraf eden belediye başkanları ve görevlileri hakkında bir karar alındı. Göz boyamak için Malatya'da sadece 4 bürokrat görevden alındı.

* İnsan kaçakçılığı suçu İçişleri Bakanı Soylu eliyle unutturulmaya çalışıldı. Konuyu gündemde tutmamız nedeniyle AKP'li belediyeler zor duruma düşmüş olacak ki, yeni yeni projelerle itibarlarını kurtarmaya çalışıyorlar.

* En son örneğini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da görüyoruz. Şahsım ve partimiz, skandalı dile getirdikten sonra bizlere ‘CHP Genel Başkan Yardımcısı’nın ne işi vardı da konuyu Türkiye gündemine taşıdı. Kendi de Malatyalı değil mi?' diye serzenişte bulunmuştu.

* Sanki suçlu kendisi değil, sanki suçu CHP işlemiş ben işlemişim gibi davranmıştı. Şimdi ilçe tanıtımı için yaklaşık 1 milyon liralık iş yaptırıyor. 1 milyon lira ülkemizin itibarını kurtarmaya yeter mi?.

“HALKIN CEBİNDEN 1 MİLYON TL HARCAYIP TANITIM YAPACAK”

“Yeşilyurt Belediye Başkanı kendisinin, belediyenin ve Türkiye'nin yerle yeksan ettiği itibarını düzeltmek için çalışmaya başlamış” diyen Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

* Halkın cebinden yaklaşık 1 milyon TL harcayıp tanıtım yapacakmış. Bu suç nedeniyle ülkemizin itibarı bitti, pasaportumuzun kıymeti kalmadı, yurt dışına kaçırılan insanlar gitti ve dönmedi, şimdi vergilerden alınan paralarımız da gidecek.

* Ne için, AKP'li belediyenin itibarını kurtarmak için. Peki, burada kazanan kim, kaçakçılar ve bir türlü yargılanamayan bu başkan ve bürokratlar.

* Biz ne yaparlarsa yapsınlar, bu suçun üzerine gitmeye devam edeceğiz. Aylardır tüm Türkiye'yi saran bu suç ortaklığını ve suç örgütü gibi hareket eden yapıyı ifşa etmeye çabalıyoruz. Vatandaşlarımız her şeyin farkında.

* Bir yanda ülkeyi yaşanmayacak hale getiren iktidar, diğer yanda insanları yurt dışına kaçırmak isteyen belediyeler… İşte AKP'nin 20 yıllık iktidarının kısa bir özeti.