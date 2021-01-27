CHP’li Ağbaba: 11 köyü etkileyecek maden ocağına karşı göğsümü siper edeceğim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba TBMM Genel Kurulunda Malatya'nın sorunlarını gündeme getirdi. Deprem konutları, Malatya-Arapgir kara yolu, Hekimhan'daki altın madeni gibi konuları değerlendiren Ağbaba, AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın sözleri üzerine tekrar çıktığı kürsüde AKP'ye sert sözler sarf etti.

“DEPREMDE EMEK VE KATKI VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şunları söyledi:

* Malatya-Elazığ depreminin 1’inci yıl dönümünde hayatını kaybeden 41 yurttaşımızı tekrar rahmetle ve saygıyla anıyorum.

* Deprem Sivrice merkezli oldu; Elazığ’ı etkiledi ama Malatya’nın hem Pütürge hem Doğanyol, Kale olmak üzere Malatya’nın tamamına yakınını da etkiledi, birçok bina hasarlı durumda.

* Biz de depremin en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarıyla birlikte orada olduk. Deprem saat 20.55’te oldu, ikinci gün öğle vakti Mersin Büyükşehir Belediyemiz Doğanyol Gökçe’de yemek hizmeti vermeye başlamıştı.

* Emek veren gösteren herkese teşekkür ederim, Türkiye’nin her yanından yardım yağdı hem Malatya’ya hem Elazığ’a, Türkiye adeta örnek bir görüntüyü sergiledi. Depremin ardından bütün deprem bölgesini gezdik, birçok arkadaşımızla birlikte oradaydık.

“5024 KONUT İHALESİ YAPILDI 517'Sİ TESLİM EDİLDİ”

“Orada sorunların başında konut ve barınma sorunu olduğunu, ahır sorunu olduğunu söyledik ama maalesef şu ana kadar çözülmüş mü, çözülebilmiş değil” diyen Ağbaba, “Deprem en çok köylerde etkili oldu. TOKİ yapıyor konutları; yolu beğenmiyor, “Buraya giremem.” diyor, “Mikser girmez.” diyor. Maalesef birçok yere TOKİ konut yapmaktan imtina etti. Malatya’da depremzedeler için toplam 5.024 konut ihalesi yapıldı; bugüne kadar teslim edilen konut sayısı 517. Yani ihale edilen konutun sadece yüzde 10’u teslim edilebilmiş” ifadelerini kullandı.

“BİR YILDIR CAMİDE NAMAZ KILINAMIYOR”

“Malatya’daki deprem sürecinin nasıl yönetildiğini anlayabilmek için aslında çok uzağa gitmeye gerek yok” diyen Ağbaba, “Malatya merkezde, İnönü Anıtı’nı arkanıza alıp karşıya baktığınız zaman Malatya’daki depremin nasıl yönetildiğini görebilirsiniz. Malatyalıların tabiriyle Teze Cami -ismi Yeni Cami- geçen yıl depremden hasar gördü, orada bir yıldan beri namaz kılınamıyor, sebebi de tadilatın devam etmesi. Bir yılda Yeni Cami’yi teslim edemeyen bir anlayıştan insanları kış günü çadırda yatıran anlayış çıkar diye düşünüyoruz” diye konuştu.

“BIRAKIN DUBLE YOLU, 2 ARACIN BİLE ÇOK ZOR GEÇTİĞİ BİR YOL”

Ağbaba; konuşmasını şöyle sürdürdü:

* AKP iktidarının hiç kuşkusuz en çok övündüğü şey duble yollardır. Malatya bunlardan nasibini almış mı? Maalesef almış değil.

* Burası Malatya-Arapgir yolu, bırakın duble yolu, 2 aracın bile çok zor geçtiği bir yol. Aslında bu yol çok önemli bir kara yolu, sadece Arapgir ile Malatya’yı birbirine bağlamıyor, birçok ilçemizi de Malatya’ya bağlıyor.

* Arapgir, öyle sıradan bir ilçe de değil, Arapgir çok eski bir ilçe, Kozluk Kanyonu gibi kanyonu var. Arapgir; camisiyle, kütüphanesiyle önemli bir ilçe. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en eski cemevine sahiplik yapan, Büyük Ocak Cemevi’ne ev sahipliği yapan Arapgir ilçemizin Onar köyü.

* Onar köyünde kaya mezarları var Roma dönemine ait. İki bin yıllık köprü var Arapgir’de. Arapgir, tarih ve kültür mirasında bölgenin en eski yerleşimlerinden Roma’ya ev sahipliği yapmış, eyalet merkezi olmuş bir ilçemiz.

* Ayrıca, İranlılar ve Danişmentliler devletini kuran, Osmanlı’ya devlet adamı, paşa yetiştiren bir ilçemiz. Yaylalarıyla kanyonuyla önemli bir ilçe.

* Erzincan’ın bence en güzel ilçelerinden biri, Kemaliye ilçesi de bu yoldan faydalanıyor. Elazığ’ın en güzel ilçelerinden Ağın ve Keban bu yoldan faydalanıyor ama maalesef hâlâ bu yolda bir gelişme yok.

* Yine dünyanın tek türkü festivaline ev sahipliği yapan, yılda yüzbinlerce türkü severi ağırlayan Arguvan da bu yolu kullanıyor. 2021 yılında bu yol Arapgir’e de, Arguvan'a da Malatya’ya da yakışmıyor.

“BU TAŞ OCAKLARINI YAPANLARA ALLAH GÖZ İNAN VERSİN”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'nın taş ocaklarıyla kuşatıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Aslında bu dönemi özetlersem, AK Parti sadece ceplerimizdeki paraya göz dikmedi, sadece yolsuzluklarla ün yapmadı, bir de doğamızı katletti.

* Doğada para eden ne varsa hepsine saldırdı. Bir taraftan sularımızı sattı HES’leri yaparak, diğer taraftan dağımızı taş ocaklarıyla darmadağın etti.

* Malatya’nın en önemli problemlerinden birisi taş ocakları. Malatyalılarının sözüyle söylüyorum: Bu taş ocaklarını yapanlara Allah vicdan versin, Allah göz izan versin. Malatya’nın köylerine taş ocağı ruhsatı yapanlara ve bunlara ses çıkarmayanlara Allah vicdan versin diyoruz.

Malatya Hekimhan'ın önemli bir maden yatağı olduğunu kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şu şekilde konuştu:

* Bir firma orada altın arama ruhsatı almış, maalesef bu ruhsatla beraber -yöre halkının tamamı karşı, Hekimhan Belediyesi ruhsatı vermiyor- Güvenç, Basak, Saz Köyleri, Deveci, Bahçedamı, Davulgu, Karaköçek, Başkınık, Köylüköyü, Akmağara, Erdehen mahalleleri ciddi bir şekilde etkileniyor.

* Şimdi o köylerin de oradan göçmesiyle karşı karşıya. Buradan ifade edeyim, buradan söyleyeyim: Hekimhanlıların yanında hiç kimse olmazsa Veli Ağbaba olarak onların yanında eylem yapacağımı, göğsümü siper edeceğimi bütün Malatya’ya, bütün Hekimhan’a duyurmak istiyorum.

* Biz halkın sorunlarıyla dertlenmeye devam edeceğiz.

AKP’Lİ VEKİLLERİN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE TEKRAR KÜRSÜYE ÇIKTI

Ağbaba'nının konuşmasının ardından AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş yolsuzluklarla ilgli AK Parti'nin suçlanamayacağını söylerken Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise “Arapgir-Malatya yolu -Sayın Ulaştırma Bakanımızın bilgisi dahilinde- kalan son ilçemiz, Allah nasip ederse proje çalışmaları başlıyor. Deprem konutlarıyla alakalı, biz 2 bin tane konutu tamamladık ve tamamladığımız konutların teslimatlarını peyderpey yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamalar üzerine tekrar kürsüye çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da 2 bin konutun bitirildiğini söyleyen Öznur Çalık'a “Madem bitirdiniz neden teslim etmiyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? İnsanlar karda kışta çadırlarda yaşamaya devam ediyor” dedi.

“BEN VALİYLE, KAYMAKAMLA GEZMİYORUM”

Ağbaba, şöyle devam etti:

* Veli Ağbaba kendi aracıyla geziyor. Veli Ağbaba Valinin, kaymakamın, bakanların aracına binip yol yapmıyor. Veli Ağbaba helikopterle gitmiyor. Veli Ağbaba çarığını giyiyor, gece gündüz köy köy geziyor.

* Sizin gittiğiniz köyün en az 100 katını gezmişimdir. Ben öyle zengin işadamlarıyla gezmiyorum. Ben Doğanyol'un köylüleriyle, Pütürge'nin köylüleriyle geziyorum. Valinin, kaymakamın makam arabasına binmiyorum. Arabama mazotumu kendim koyuyor kendim geziyorum.

“BU UTANÇ BİLE TEK BAŞINA SİZE YETER”

* 23,5 milyar yatırım yapmışlar. Öznur hanım 2002’den beri milletvekili, 2007’den beri MYK üyesi. Her seçimde Malatyalılar müjde. Ne geliyor. Hızlı tren. Hedef 2023'tü. O da gitti. Şimdi ki hedef 2071. 2071’de tren gelecek.

* Malatya'ya 23,5 milyar yatırım yapmışsın hızlı tren yok. Malatya'ya uçakla gelmek için İstanbul'a gidiyoruz. Bakın Erzincan'a, Elazığ'a hergün birlikte gidip geldiğimiz Elazığ Havaalanına bak.

* Malatya'nın havalimanını görünce insan utanıyor. Hala Malatya'da insanlar kanalizasyon suyuyla bahçe suluyor. Bu utanç bile tek başına size yeter. Kuzey çevreyolu ayrılan ödenekle asla bitmez. Tarım Kredi Kooperatiflerinin perişan ettiği çiftçilere gidin ne diyecekler size?

“BİZ YOLSUZLUK YAPANI PARTİDEN ATIYORUZ, SİZ BÜYÜKELÇİ ATIYORSUNUZ”

Ağbaba, Mehmet Muş’a ise şu cevabı verdi:

* Mehmet Muş biz yolsuzluk yapanı partiden atıyoruz. Siz büyükelçi yapıyorsunuz.

* Sorarım size Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir Büyükşehir belediye başkanlarını niye görevden aldınız?

* Egemen Bağış’ı unutmuş değiliz, bakanları unutmuş değiliz, saati unutmuş değiliz, elbise kılıfındaki paraları unutmuş değiliz, çikolata kutusundan çıkan parayı unutmuş değiliz.