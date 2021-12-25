CHP’li Ağbaba: 128 milyar dolar gibi 7 milyar dolar daha iç edildi mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dolardaki ani düşüş hakkında değerlendirmelerde bulundu. 20 Aralık gecesi büyük finansörlere bilgi verildiğini ve birilerinin milyarder yapıldığını aktaran Ağbaba, “Tıpkı 128 milyar doların arka kapıdan piyasaya satıldığı gibi, kurun düştüğü gece arka kapıdan 7 milyar dolar daha iç edildi mi?” diye sordu.

Müslüm EVCİ

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CHP Esnaf Masası heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında 10 milletvekiliyle birlikte bugün Aksaray'a geldi. CHP Aksaray İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP'li Ağbaba Erdoğan'ın açıkladığı kur garantili TL mevduatını ve Bakan Nebati'nin açıklamalarını eleştirdi.

“21 ARALIK KUMPASINI İTİRAF ETTİLER”

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarıyla vatandaşa kurulan kumpasın gün yüzüne çıktığını söyleyen Ağbaba, şöyle konuştu:

“Ya tutmazsa modelinin mucidi mayacı başı Hazine Bakanı Nebati konuştukça 21 Aralık günü kur müdahalesinde nasıl bir kumpas kurulduğu, bu modelin nasıl bir tezgaha dönüştüğünü, milleti nasıl çarptıklarının da itirafları açığa çıkıyor. Ne diyor Bakan Nebati: ‘16 liradan, 17 liradan doları alanlar var.

Kim bunlar, büyük finansörler değil. Niye biliyor çünkü çarpılan kim oldu küçük yatırımcılar.' Bakan resmen açık açık arka kapıdan bilgi sızdırıldığını, büyük yatırımcıları da, yandaş dolar milyonerlerine de bilgi verildiğini söylüyor. Bakan Nebati büyük yatırımcılar, yandaş 5'li çete, bilinçli ve kasıtlı bir şekilde yükselttiğiniz dövizden zengin olanlar neyi biliyordu acaba. Öncesinden haber verdiğinizi mi biliyordu?”

“KİMLER 18.40'TAN DOLARINI BOZDU?”

“Üç beş kuruşuna sahip çıkmaya çalışan yoksul vatandaşa nasıl kumpas kurduklarını itiraf ediyorlar” diyen Ağbaba şöyle devam etti:

“Şimdi anlıyoruz ki bu gecenin hazırlığı çok daha öncesinde yapılmış, kimin nasıl vurgun yapacağı önceden planlanmış, arka kapıdan yandaşlara haberler sızdırılmış, yine birileri iktidarın desteği ile bir gecede milyarder yapılmış. Milletinde üç beş kuruşu iç edilmiş. Şimdi Bakan Nebatiye soralım; Tıpkı 128 milyar doların arka kapıdan piyasaya satıldığı gibi, kurun düştüğü gece arka kapıdan 7 milyar dolar daha iç edildi mi?

Geçtiğimiz hafta bakan yardımcıları döviz satışına karşı çıktıkları için görevden alındı mı? Bu programın açıklanmasından bir gün önce Nebati ile eski Damat Bakan Albayrak gizlice buluştunuz mu? Kurun düştüğü gece öncesi kimlere haber verildi, kimler 18,40'tan dolarını bozdu? Bunların hepsi yanıt bekleyen sorular.”

“MİLYONLARCA YOKSULUN ALIN TERİNİ GARANTİ EDİYOR”

Erdoğan'ın açıkladığı kur garantili TL mevduatı programının bir fakirleşme modeli olduğunu söyleyen Ağbaba, “Erdoğan'ın bu programında bir avuç yandaşa hazine garantili hayatlar vaat edilirken, milyonlarca vatandaşa daha fazla yoksullaşma vaat ediliyor. Erdoğan bankada parası olan zenginlere, bankada parası olmayan milyonlarca yoksulun emeğini, alın terini garanti ediyor. Vaat ettikleri sistemin adı bu; TL'yi adeta tedavülden kaldırıp dövize endeksleyen ‘mandacı yoksullaştırma modeli’dir” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRET SOFRADAKİ KAYIPLARI KARŞILAMIYOR”

4 bin 250 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ağbaba, “Açıklanan Müjde diye sunulan asgari ücret, geçtiğimiz yıla göre mutfakta eksilen besin maddelerini yerine koymamıştır. Hiç şüphe yoktur ki gelecek aylarda yükselecek enflasyona göre de mutfaktaki kayıplar devam edecek, yeni asgari ücret çok geçmeden yine açlık sınırının altında düşecektir. 4250 TL'yi asgari ücretlinin bugün cebine girmiş olduğunu düşünsek bile asgari ücretli geçen yıla göre aynı oranda aldığı ekmeği, yumurtayı, yağı, nohuttu, patatesi ve tavuğu alamayacaktır” şeklinde konuştu.

“107 BİN 74 ESNAF İFLASININ BAŞ SORUMLUSU ERDOĞANDIR”

Rekor seviyede yükselen dolar kuruna daha öncesinde neden müdahale edilmediğini soran Ağbaba, “Ocak ayından Kasım ayına kadar; Esnaf Sicil Gazetesi verilerine göre 88 bin 734 esnaf, Ticaret Sicil gazetesi verilerine göre 18 bin 340 gerçek kişi ticari işletmesi olmak üzere 107 bin 74 esnaf iflas etti. Erdoğan 107 bin 74 esnaf iflas edene kadar, bu aileler işsizi aşsız kalana kadar neyi bekledi. Bu iflasların sorumlusu sırf yandaşlarını zengin etmek için kuru bilinçli olarak yükselten Erdoğan'ın bizzat kendisidir. Esnafın elinden dükkanını alan, işinden eden Erdoğan'ın kendisidir” ifadelerini kullandı.

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