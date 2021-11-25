CHP’li Ağbaba: Artık AKP’nin elinde kanlı bir para var!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Ardahan'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Veliaht Prens Nahyan'la Ankara'da yaptığı görüşmelerle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Ağbaba, "Recep Tayyip Erdoğan kedi gibi Birleşik Arap Emirlikleri liderinin dizinin dibine çöküverdi. Artık AKP’nin elinde kanlı bir para var. Bu paraya niye ihtiyaç duydular? Çünkü Türkiye’yi yokluk ve yoksulluğa sürüklediler" dedi.

Orhan BOZKURT

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CHP Esnaf Masası’nın Doğu Anadolu turu sürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki heyet bugün CHP Ardahan İl Başkanlığı’nda CHP’li Belediye Başkanı Faruk Demir ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

“OYNAK OLAN SADECE DOLAR DEĞİL, AKP’NİN DIŞ POLİTİKASI”

Sözlerine Ardahan’daki işsizliğe değinerek başlayan Ağbaba, “İşsizlik bizim belediyelerin tek başına çözebileceği bir mesele değil. Türkiye’de genç işsizlik yüzde 50’yi bulmuş durumda. Geniş tanımlı işsiz sayımız 10 milyonu aşmış. İşsizlikle beraber bir de yokluk var” diye konuştu.

Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın dün Ankara’da yaptıkları görüşmeyi de eleştirerek şöyle konuştu:

“Türkiye bir uçuşa geçmiş. Uçuyor ama yukarı doğru değil. Aşağı doğru uçurumun dibine gelmiş durumdayız. Hepimizin görevi Türkiye’yi bu uçurumdan çıkarmak. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Birleşik Arap Emirlikleri’nin lideri Türkiye’ye geldi. Kimdi? 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olarak nitelendirilen bir devlet.

Libya ile de karşı karşıya gelmiş, adeta düşman olmuştuk. Libya’da şehit edilen MİT mensubu yurttaşlarımızı da bunların silahlarıyla öldürüldüğünü söylemiştik. Oynak olan sadece döviz kurları, dolar değil AKP’nin dış politikası. İsrail ile ilgili Mavi Marmara'dan sonra ‘Emri ben mi verdim’ demişti.

15 Temmuz’da ölen 251 yurttaşımıza da, ‘Ben mi sokağa çıkın dedim’ derse hiç şaşmayın. 15 Temmuz darbe girişiminin ana aktörü olduğu söylenen ülkeye parasız kalınca Recep Tayyip Erdoğan kedi gibi BAE Emiri’nin dizinin dibine çöküverdi.

Daha dün ‘şerefsiz BAE’ diye manşet atan yandaş medya, bugün ‘Birleşik Arap Emirlikleri’nden 10 anlaşma’ diye manşet atmış durumda. Artık AKP’nin elinde kanlı bir para var. Bu paraya niye ihtiyaç duydular? Çünkü Türkiye'yi yokluk ve yoksulluğa sürüklediler.”

“MİLLETİN AKLIYLA DALGA GEÇİYORLAR”

CHP’li Ağbaba, doların yükselmediğin Türk parasının değer kaybettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Türk parası en değersiz günlerini yaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan, ‘bir para bir ülkenin namusudur’ diyordu. Savaş ilan edilmiş gibi milletin aklıyla dalga geçiyorlar. Dış güçler varmış, ekonomik darbe girişimi varmış. Ekonomik darbe girişimi varsa faili 19 yıldan beri ülkeyi yöneten insanlardır. Darbe girişimi varsa, girişimin lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

“BİR İNEK SATTIM BİR TON KÖMÜR ALAMADIM”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, AKP iktidarı ile halkın hergün yoksullaştığını vurgulayarak, bölgede yaptıkları gezi sonrası edindiği izlenimleri şu cümlelerle paylaştı:

“Dolar yükseliyor, Türk parası düşüyor ya bu pazartesi Ağrı’ya gittiğimizde un 310 liraydı, biraz önce Çıldır’da 400 liraydı. Kaç gün geçmiş? Üç günün sorunda unun fiyatı 310 liradan 400 liraya çıkmış. Yem pazartesi günü 150 liraydı, bugün 200 lira… Keşke sadece dolar yükselse, dolar yükselirken un, yem, şeker de yükseliyor. Çıldır’da bir üretici,’Bir inek sattım, bir ton kömür alamadım’ diyor.

“HAYVAN BESLEMEK İNSAN BESLEMEKTEN PAHALI”

Besiciler artık bakamadıkları için hayvanları kesiyorlar. Bir şey daha söylediler, sizin takdirinize bırakıyorum. Hayvanı beslemek, insanı beslemekten daha pahalı. Ya satıyoruz, ya kesiyoruz. Bunlar olurken AK Parti milletvekilleri ne diyor? Konya milletvekili, ‘Ülkede yokluk denen bir şey yok’ diyor.

Allah sana akıl fikir versin, çık Konya’nın sokaklarına yokluk var mı, yok mu gör… Diyor ki fırıncı, ekmek yapıyoruz, 1,5 liraya satıyoruz. Satamıyoruz bazen diyor. İnsanlar sabah 75 kuruşa bayat ekmek alıyor. Çiftçi gübre alamıyor. Türkiye üretememek tehlikesiyle karşı karşıya. Bu iş böyle giderse büyük kıtlıklar bizi bekliyor”

“TÜRKİYE TARİHİ BİR KRİZ İLE KARŞI KARŞIYA”

Son akaryakıt zamları sonrası, benzinliklerde oluşan kuyrukların fotoğrafları gösteren Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

“Hazretleri tek parti döneminde ta 70 yıl önce kuyruk var diyordu ya, Türkiye’de araçlarımız benzin almak için kuyruğa giriyor. Artık kontak çevirmek babayiğitlik istiyor. Öyle gezmeye gideyim, çocuğu gezdireyim devri bitti.

Türkiye, tarihi bir kriz ile karşı karşıya. Türkiye dünyanın en ucuz işçi cenneti, ucuz emek cenneti oldu. ‘Ekonomik kurutuluş savaşı veriyoruz’ diyor ya. Cepheye kimi sürüyor. Çiftçi, yoksulu, asgari ücretliyi. Cepheye onların çıkacak hali yok. Cepheye 5'li çeteyi sür.”

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