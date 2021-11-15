CHP’li Ağbaba: Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek "Başka ülkede olsa yer yerinden oynardı, bizde kimsenin kılı kıpırdamıyor, konu en az zararla kapatılmak isteniyor” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, koruma altındaki çocuk ve gençlerin güvenilerek teslim edildiği kurumda meydana gelen bu akıllara durgunluk verecek olayın Malatya'nın adının bir kez daha lekelenmesine sebep olduğunu söyledi.

ÖZEL ŞOFÖR TUTUKLANMIŞ, MÜDÜR YERİNDE DURUYOR

Ağbaba, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a; “Malatya İl Müdürlüğü binanızda 5 bin sentetik hap bulunması başlı başına bir skandalken, kurum müdürünün halen görevde kalması da skandalın bir başka yönüdür. Bakanlığınız tarafından özel şoförü uyuşturucu ticareti yapmaktan 31 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü'ne soruşturma açılmış mıdır?” sorusunu yöneltti.

“İL MÜDÜRÜNÜN ÖZEL ŞOFÖRÜ OLARAK GÖREV YAPMAKTA”

CHP'li Ağbaba T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından cevaplandırılması isteğiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde “31 Ekim tarihinde Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiği, yapılan çalışmalarda toplam 9 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği 9 bin 300 adet sentetik hapın yaklaşık 5 bin adetinin Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün deposunda ele geçirildiği ortaya çıkmıştır.Operasyon ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan F.D isimli kişinin 2017 yılında Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde kamu işçisi olarak göreve başladığı,2018 tarihinden itibaren süresiz işçi kadrosundan teknisyen yardımcısı olarak atamasının yapıldığı, 01.04.2018 tarihinden itibaren ise İl Müdürünün “Özel Şoförü” olarak görev yaptığı belirtilmektedir.” ifadelerine yer verdi.

KURUM ARACIYLA UYUŞTURUCU SEVKİ YAPTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Ağbaba'nın Bakan Yanık'a yönelttiği sorular şu şekilde;

1-Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün deposunda 5 bin adet sentetik hap ele geçirilmesi bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir?

2-Bakanlığınızın kurum binaları uyuşturucu deposu olarak kullanılırken bugüne kadar konuyla ilgili hangi işlemler yapılmıştır?

3- Konuyla ilgili yerel basında haberlerin çıkmasının üzerinden 2 hafta geçtikten sonra Malatya Valiliği tarafından açıklama yapılarak olay doğrulanmıştır. Operasyon sonrası İl Müdürünüzün ve Bakanlığınızın günlerdir sessiz kalmasının sebebi nedir?

4-Malatya İl Müdürünün özel şoförü olduğu belirtilen F.K'nın bu hapları korumanız altındaki çocuklara veya gençlere içirdiği veya sattırdığı yönündeki dehşet verici iddialarla ilgili hangi araştırmalar yapılmıştır?

5-Kurum personeli İl Müdürünün özel şoförlüğünü yapmaktan faydalanarak söz konusu araçlarla uyuşturucu hap ticareti yaptığı, polis noktalarını rahatlıkla geçebildiği, satabilmek ve dağıtımını yapabilmek için söz konusu kurum araçlarını kullandığı iddiaları doğru mudur?

6-Malatya İl Müdürlüğü binasında 5 bin sentetik hap bulunması başlı başına bir skandalken, kurum müdürünün halen görevde kalması da skandalın bir başka yönüdür. Bakanlığınız tarafından özel şoförü uyuşturucu ticareti yapmaktan 31 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü'yle soruşturma açılmış mıdır?

7-Bakanlığınız bünyesindeki bir idareciyle ilgili işlem yapılması için daha ne yapması gerekmektedir?

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli F.D. sürekli işçi kadrosunda görev yaptığı esnada emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp mahkemece tutuklanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, F.D.'nin iş akdi feshedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son zamanlarda basın ve yayın organlarında yer alan Malatya mahreçli “İl Müdürlüğünde Narkotik Operasyonu” başlıklı haber nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 30 Kasım'da F.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabii uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap ele geçirilip, şahıs gözaltına alındığı hatırlatılırken, ayrıca yapılan sorgulamada İl Müdürlüğü bodrum katında aynı özelliklere sahip uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sakladığı beyanı üzerine yapılan aramada söz konusu maddelere de el konuldu” bilgisi verildi.

F.D.'nin “Yeşil Reçeteye Tabii Uyuşturucu ve Uyarıcı Özelliği Olan Hap Satmak” suçundan 31 Kasım'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı anımsatılan açıklamada, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli F.D.'nin iş akdinin feshedilerek kurum ile ilişiğinin kesildiği kaydedildi.

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