CHP’li Ağbaba’dan Ali Erbaş’a 29 Ekim hutbesi tepkisi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anılmamasına tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Çorum İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.

“CUMHURİYET VE ATATÜRK SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE UNUTTURULMAK İSTENİYOR”

Cumhuriyet'in önemine dikkat çeken Ağbaba, “Hem Cumhuriyet hem de özellikle onun kurucusu, ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk sistemli bir şekilde, organize bir şekilde unutturulmak isteniyor, anılmıyor. Bütün bu çabaların boş olduğunu hala göremediler. Önce Atatürk demiyorlardı, şimdi Atatürk demeye başladılar. 15 Temmuz darbesiyle beraber, hiç Atatürk'ü tanımayanlar, parti binalarına Atatürk'ün posterini asmaya başladılar.” açıklamasında bulundu.

“ONUN GİBİ BİR İNSANIN ANMASINA İHTİYACI YOK ATATÜRK'ÜN”

Cumhuriyet Bayramı’na denk gelen cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmamasına tepki gösteren Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün yine Atatürk'ün kurmuş olduğu Diyanet İşleri'nin Başkanı, Atatürk'ü anmamış. Çok da iyi etmiş! Onun gibi bir insanın anmasına ihtiyacı yok Atatürk'ün. Bu ülkede her şeyimizi borçlu olduğumuz, ezanların okutulmasını borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün hutbelerden çıkarılmasını da kınadığımızı söylemek istiyoruz.

Şu andaki Diyanet İşleri Başkanı, siyasetin adeta bir emir eri olmuş, adeta onların kılıçlığını yapan bir şahsiyet. Maalesef Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri'ni bir Diyanet İşleri gibi yönetmiyor; AKP'nin bürosu gibi yönetmeye çalışıyor.

(Atatürk) Unutturulmaya çalışılıyor ama her yıl 29 Ekimlerde, 10 Kasımlarda ya da farklı zamanlarda Türkiye'de en çok ziyaret edilen yer Anıtkabir. Buna da bugün tedbir almışlar; basın mensuplarının görüntü almasına izin vermemişler. Hangi sebeple? Pandemi sebebiyle. 10 binlerce insan giriyor, onlara bulaşmıyor, görüntü alacak basın mensupları giremiyor. Bunun sebebi ne? O coşkulu, kalabalık görüntünün kamuoyuna yansımaması.”

“ONLAR YASAKLADIKÇA HALK KUTLAMAYA BAŞLADI”

Bunu kim yapıyor? Bunu da maalesef Atatürk'ün koltuğunda oturan ya da Atatürk'ün kurmuş olduğu ordunun bakanı olan Hulusi Akar yapıyor. Hulusi Akar hakikaten Türk Silahlı Kuvvetleri açısından büyük bir talihsizlik. O da tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ın emir eri gibi davranan ve haddini bilmeyen biri. Atatürk'ün yattığı Anıtkabir'e, medya mensuplarını alınmasına izin vermiyor. Oraya girişlerde hem medyaya hem de çeşitli siyasi partilere zorluk çıkarıyorlar. Bilin ki bunların hepsinin çözüleceği günler yakındır. İnsanlar Atatürk'ü tekrar istedikleri coşkuyla kutlayacaklar.”

“BÖYLE BİR KEPAZELİK TARİHİMİZDE GÖRÜLMEDİ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında izlettiği videoda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi ve saldırı görüntülerine yer vermesine tepki gösteren Ağbaba, şöyle dedi:

“Ülkenin Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisini liderini hedef gösterdi resmen. Böyle bir iğrençlik, böyle bir kepazelik, tarihimizde görülmedi. Çok siyasetçi geldi geçti ama bu kadar seviyesiz, kendi iktidarı için ülkeyi dahi yakmaktan çekinmeyen bir siyasetle ilk kez karşılaşıyoruz.

Resmen bir iç savaş çağrısı var. Resmen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir saldırı çağrısı var. Buradan söyleyelim: Çubuk'taki saldırının failleri aranıyordu ya, azmettiricileri aranıyordu ya; azmettirici belli. Çubuk'taki saldırıyı azmettiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. İktidarda kalmak için her yolu mubah sayan bir siyasetle karşı karşıyayız… Bir çatışma çıkararak, bir kaos yaratarak yeni bir seçim hesabı var. Onu da alet olmayacağız.”