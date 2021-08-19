CHP’li Altay’dan Erdoğan’a: Zil tak oyna bari

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değildir” sözlerine yanıt verdi. Altay, “E zil tak oyna bari, zil tak oyna ılımlı mesajlar verdi Taliban Türkiye’ye yönelik köşeli konuşmadı diye. Türkiye bu kadar aciz mi?" dedi.

İSMAIL AKDUMAN

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sel felaketinin yaşandığı Sinop Ayancık'ta düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“DEVLETİN BAKANLARI BAKAN YARDIMCILARI KÖYLÜLERLE DİDİŞİYOR”

Afetten sonra en kolay işin enkaz kaldırmak olduğunu söyleyen Altay, şunları söyledi:

* Önemli olan devlet için, yerel yönetimler için yara sarabilmektir. Mesela afetten en çok etkilenen Bozkurt ve Ayancık ilçe merkezlerinden sonra en çok etkilenen merkez Babaçay Köyüdür.

* Türkiye dikkatini Bozkurt ve Ayancık'a verdi Babaçay köyü de günlerdir dikkat çekmeye çalışıyor. Sebebi köylerdeki evlerin neredeyse tamamı yok oldu, 20'ye yakın ölümüz var ve devletin bakanları bakan yardımcıları köylülerle didişiyor. Köylüleri azarlıyor bunu kabul etmemiz mümkün değil. Olmaz olsun böyle destek.

“DEVLET BİR YIL BOYUNCA HER AY EN AZ ASGARİ ÜCRET DESTEK VERMEK ZORUNDA”

Ayancık Küçük Sanayi Sitesi'nde ve Bozkurt ilçe merkezinde şu anda iş yerleri yıkıldığı için çalışamayan bine yakın insan olduğunu kaydeden Altay, şöyle devam etti:

* İş yeri sahiplerine ayrı destek verin. Çalışamayan evine ekmek getiremeyecek durumda olmayanlara devlet bir yıl boyunca her ay en az asgari ücret destek vermek zorundadır. Bu çağrımı yineliyorum.

* Öte yandan evsiz barksız kalan vatandaşlarımızın bir an önce başını sokacak bir yuva bulması ve sıcak bir aş pişirebilmesi içinde bütün seferberliği bütün sürecin hızlandırılması gerekiyor. Yoksa 2 ay sonra Karadeniz'de yağmurlar başladığı zaman yüzlerce vatandaşımız evsiz barksız kalmaya devam edecek.

“YALAN TERÖRÜ İFADESİ: SANA YALAN SÖYLENİYOR MUHALEFET YALAN SÖYLEMİYOR”

“Yalan terörü ifadesi Erdoğan'ın dilinde, bakanların dilinde pelesenk oldu gidiyor” diyen Altay, şunları belirtti:

* Tekrar tekrar söylüyorum ilk iki gün muhalefet belediyelerini sel bölgesine sokmadınız sonra sokmaya başladınız.

* Tıpkı Ege Bölgesindeki yangında benim basın toplantısı yaparken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ile söylediğim gibi beş saat burada bir helikopter bir uçak görmedik sözümüzü yandaş kanallar Manavgat'taki uçağı benim arkama montaj yapıp Erdoğan'ı kandırdılar.

* Sana yalan söyleniyor muhalefet yalan söylemiyor.

“ZİL TAK OYNA BARİ”

Türkiye'nin yangınlar ve sellerden sonra çok önemli bir sorununun da Afganistan kaynaklı olası göç saldırısı olduğunu vurgulayan Altay sözlerini şöyle tamamladı:

* Beyefendinin şunu bilmesi lazım, Afganistan halkının yanında olmak ayrı Taliban'ın yanında olmak ayrı. Erdoğan bunu bileceksin. Bir ülkede uluslararası bir terör örgütü devlet yönetimini ele geçiriyor ve sen görüşeceğiz iyi ilişkiler kuracağız ılımlı mesajlar veriyor çok şükür diyebiliyorsun.

* E zil tak oyna bari zil tak oyna. Ilımlı mesajlar verdi Taliban Türkiye'ye yönelik köşeli konuşmadı diye Türkiye bu kadar aciz mi? Taliban'ı ılımlı tanımlamak milletin aklıyla alay etmektir.

* Taliban'la masaya oturmak için çok hevesli olan Erdoğan'a soruyorum; Bunun gerekçesi nedir? Bize açıkla.

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