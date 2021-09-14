CHP’li Antmen’den çarpıcı iddia: Türkiye’deki Suriyeli çocuklar doğum yapıyor, sanıklar serbest bırakılıyor

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Suriye'den gelen küçük yaştaki çocukların doğum yaptığını ve konunun adliyeye de yansıdığını belirterek, "Fakat bazı ağır ceza hakimleri, Suriyeli çocukların doğum yapmasının Suriye kanunlarına göre ceza gerektirmediğini ifade ederek sanıkları serbest bırakıyor. Yani bazı hakimler Türkiye’de Türk kanunları yerine Suriye kanunlarına göre karar veriyor" iddiasında bulundu.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 1 yıllık yasama ve politik çalışmalarını anlatan “Vekilim Bizim için Ne yaptın-3' isimli kitabının tanıtımı ile ilgili düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarında bulundu.

“BU VATAN HAİNLİĞİDİR”

Suriyeli sığınmacılarla ilgili şok bir iddiayı gündeme taşıyan Antmen şu görüşlere yer verdi:

“Türkiye'ye Suriye'den gelmiş 14,15,16 yaşlarındaki çocuklar doğum yapıyor. Hastanelerde bunların yaşları ortaya çıkınca konu adliyeye intikal ediyor. Fakat bazı ağır ceza hakimleri, Suriyeli çocukların doğum yapmasının Suriye kanunlarına göre ceza gerektirmediğini ifade ederek sanıkları serbest bırakıyor. Yani bazı hakimler Türkiye'de Türk kanunları yerine Suriye kanunlarına göre karar veriyor. Bakın bu vatan hainliğidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Anayasasını çiğnemek demektir.

Türk Ceza Kanunu'na ve yasalarımıza göre bizim kanunlarımız sınırlarımız içinde herkes için geçerlidir. Bu kararı veren hakimler çok büyük suç işlemektedir. Osmanlı'da Kapitülasyonlarda her ayrı millet kendi yasalarına göre yargılanırdı. Burası Osmanlı değil özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Bu kararı verenler hem ülkeyi bölmekte hem de çocukların suiistimalini meşrulaştırmaktadır.”