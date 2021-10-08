CHP’li Arı: Konaklama vergisi belediyelere aktarılmalı

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifine eklenen son dakika düzenlemesiyle “Konaklama Vergisi”nin yürürlük tarihinin bir yıl daha ertelenerek 01.01.2023 olarak değiştirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Arı açıklamasında; “Sektöre ve turizmden yaralanacaklara ek külfet olan bu kanun yanlıştır. Konaklama Vergisi tümden kaldırılmalıdır” dedi.

İsmail AKIN

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CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, yaptığı yazılı basın açıklamasğında Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifine eklenen son dakika düzenlemesiyle “Konaklama Vergisi”nin yürürlük tarihinin bir yıl daha ertelenerek 01.01.2023 olarak değiştirilmesine karşı çıktı.

Arı; “AKP milletvekillerinin imzasıyla verilen önergenin gerekçesi her ne kadar devam eden pandemi şeklinde sözlü olarak belirtilmiş olsada aslında şu anki erteleme girişimi bizim haklılığımızı ortaya koymaktadır. Sektöre ve turizmden yaralanacaklara ek külfet olan bu kanun yanlıştır. ‘Konaklama Vergisi’ tümden kaldırılmalıdır. Eğer ısrar edileceksede geliri genel bütçeye değil asılyükü çeken yerel yönetimlere aktarılmalıdır” diyerek tepkisini dile getirdi.

“YENİDEN DÜZENLENMELİDİR”

Konaklama vergisinin ilk görüşmelerinde kanunun yanlışlığını ifade ettiğini belirten Arı, şunları söyledi;

“Bu kanun yanlıştır. Bu düzenleme tümden ortadan kaldırılmalıdır. Şu anki erteleme girişimi bizim haklılığımızı ortaya koymaktadır. Sektöre ve turizmden yararlanacaklara ek külfettir. O nedenle erteleme değil bu düzenlemenin tümden kaldırılması gerekir.

Ayrıca bir başka konuda şudur. Eğer düzenleme ısrarla devem ettirilecekse bu takdirde elde edilecek gelirin genel bütçeye değil yerel yönetimlere aktarılması gerekir. O zaman teklifi savunan milletvekili arkadaşlar konaklama vergisinin birçok ülkede de uygulanageldiğini söylemişlerdi. Doğrudur bu vergi türü birçok ülkede uygulanmaktadır.

Ancak bu uygulama turizmin niteliğinden dolayı turizme hizmet veren, özellikle yerel yönetimlerin yani belediyelerin resmi anlamda nüfuslarının kat kat üzerinde dışarıdan gelen yerli ve yabancı turiste hizmet etmesinden dolayı destek mahiyetinde çıkarılmış olan yasalardır.

Yani kısacası konaklama vergisi ve benzeri nitelikteki vergiler genel idareye aktarılan vergiler değildir. Eğer başka ülkelerde uygulanıyor ise bunlar çoğunlukla ilgili belediyelere aktarılan yani oralara kaynak olarak temin edilmeye çalışılan vergi düzenlemeleridir.

Dolaysıyla bu düzenlemeden ya vazgeçilmelidir ya da dünyadaki diğer uygulamaları gibi asıl yükü çeken belediyelere kaynak olarak aktarılması için yeniden düzenlenmelidir.”