CHP’li Bakan’dan Soylu’ya: ‘Hesap soramadım’ de, istifa et

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki polis merkezinde görevli komiser yardımcısı H.Ö.Y., kendine ait bir güneş gözlüğünün polis merkezinde kaybolduğunu ileri sürdü. Polis merkezindeki güvenlik kameralarını inceleyen komiser yardımcısı, gözlüğünün 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek'in aldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatıldı.

HIRSIZLIKLA SUÇLANDI, EVİ ARANDI, İNTİHAR ETTİ

İddianın odağındaki polis memuru İsmail Zeybek'in evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, evinde bir güneş gözlüğü bulunan Zeybek, kendisine ait olan güneş gözlüğünün faturasını gösterdi ve komiser yardımcısı H.Ö.Y. de gözlüğün kendisine ait olmadığını belirtti. 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek, Pazar günü, beylik silahını kafasına ateşleyerek intihar etti.

Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu meclis gündemine taşıdı, bakan Soylu'nun yanıtlaması üzere soru önergesi verdi. Türkiye'nin dört bir yanından her gün bir polisin, bir jandarmanın intihar ettiği haberini aldığını vurgulayan Bakan, şunları söyledi:

– Farkında mısınız polis ve jandarma artık sadece toplumsal olaylarla değil, gün geçmeyen intiharları ile kamuoyunun gündeminde. Nedir bu insanları intihara sürükleyen sebep? Sayın Süleyman Soylu, bu polisleri, bu jandarmaları intihara sürükleyen amir tahakkümüne sona vermek için neyi bekliyorsun? Sana emanet edilmiş vatan evlatları peş peşe canına kıyıyor. Çık bir şey söyle.

NEDEN İNTİHAR ETTİĞİNİN HESABINI SOR

– Gazetecilerden sivil toplum örgütlerine, seçilmiş milletvekilinden meslek örgütlerine kadar herkese laf yetiştiriyorsun. Bir müptezelin peşine açıklama yapıyorsun. Bir kere de çık polis teşkilatına jandarma komutanlığına bu vatan evlatlarının neden intihar ettiğinin hesabını sor. Bir kere de çık, “Hasbi İpek'i intihar ettiren jandarmadaki mobbing ile İsmail Zeybek'i intihar ettiren polis teşkilatındaki amir tahakkümüyle mücadele ediyorum” de.

– Bir kere de çık, gerçekten gözlerin dola dola ‘ben bana emanet edilen polisi, jandarmayı koruyamadım, özür dilerim' de. Ve hatta “Dağda teröristle mücadele ederken vatan uğruna şehit olan değil, şehrin ortasında devletin binasında amir tahakkümüne dayanamayıp canına kıyan bu vatan evlatlarını hayattan koparanlardan hesap soramadım, soramıyorum” de ve istifa et.

– Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Teşkilatı'nın 21 yıllık üyesi olan polis memuru İsmail Zeybek'in intihar etmesine ilişkin olayda, soruşturmanın da akıbeti açısından, sorumlu kişi hakkında hangi idari işlem uygulanmıştır? Soruşturmanın akıbeti nedir? Bakanlığınız, polis memurları üzerindeki amir tahakkümü ile mücadele konusunda ne zaman etkili ve somut bir mücadele yürütmeye başlayacaktır?