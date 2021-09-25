CHP’li Balaban’dan FETÖ’ye destek verdiği iddialarına tepki: Erdoğan ve bütün adamları aynaya bakacak

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, KHK TV’ye yaptığı açıklamayla iktidara yakın medya kuruluşları tarafından ‘FETÖ’ye destek verdi’ şeklinde eleştirilere cevap verdi. Balaban, “CHP’den FETÖ’cü, terörist, işbirlikçi ve ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ diyen bir hain çıkmaz. FETÖ’cüyü arıyorlarsa önce başta Recep Tayyip Erdoğan, bütün adamları aynaya bakacak. Baktıkları aynada bütün gerçekler çıplak bir şekilde ortadadır” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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CHP insan hakları genel başkan yardımcılığı tarafından 21 Eylül Salı günü Aydın'da düzenlenen KHK'lılar Bölge Buluşması toplantısına katılan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, toplantı sonrasında KHK TV'ye açıklamada bulunarak, KHK'lıların yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.



BALABAN NE SÖYLEMİŞTİ?

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, KHK TV'ye yaptığı röportajda şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz bahane edilerek esas 20 Temmuz'da bu ülkede sivil bir darbe gerçekleştirildi. Bu darbede binlerce insan suçsuz bir şekilde görevlerinden alındı. Açlığa mahkum edildi. Biz bunun farkındayız. CHP olarak her zaman kim nerde bir mağduriyet yaşıyorsa onun yanındayız. KHK ile haksız yere atılan arkadaşlarımızın siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın yanındayız. Bu mücadelemizi de Millet İttifakı'nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız.”

FETÖ'YE DESTEK VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

CHP İl Başkanı Balaban'ın açıklamasının KHK TV tarafından sosyal medyada yayınlanmasını ardından iktidara yakınlığı ile bilinen bazı medya kuruluşları tarafından ‘FETÖ'ye destek verdi', ‘FETÖ’ye KHK teminatında CHP kendisiyle yarışıyor: Bir destek de Manisa İl Başkanı Semih Balaban’dan' şeklinde haberler yayınlandı.

Haberlerin yayınlamasıyla birlikte CHP'li Balaban, sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulurken, CHP'ler ise Balaban için sosyal medyada ‘SemihBalabanYalnızDeğildir' kampanyası başlattı.

CHP'Lİ BALABAN: SÖZLERİMİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM

Kendisi hakkında FETÖ'cü olduğuna ve FETÖ'ye destek verdiğine yönelik yapılan haberlerin ardından parti binasında açıklamada bulunan Balaban şu ifadelere yer verdi:

“KHK TV'ye 1 dakika 10 saniyelik görüşümü belirttim ve bu açıklamam yayınlandı. Yayınlanmasının ardından 3-4 saat içinde başta AHaber, Yenişafak, Sabah ve yandaş medyalar ile AK troller bize karşı büyük saldırı kampanyası başlattılar. Bir kez daha belirtiyorum ki yaptığım açıklamamdaki sözlerimin sonuna kadar arkasındayım. Her türlü hakarete, yazıya, tehdide rağmen kesinlikle sözlerimi sonuna kadar savunuyorum. Hiçbir tehdide karşı ben başta olmak üzere tüm CHP'lilerin boyun eğmeyeceğiz.”

“12 EYLÜL HUKUKU ARANIR HALE GELMİŞTİR”

Açıklamasında FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu, ancak darbeden sonraki 20 Temmuz tarihinden itibaren KHK'lar ile Türkiye'de bir sivil darbe gerçekleştiğini altını çizen Balaban, KHK'lar sebebiyle bir çok vatandaşın işinden olduğunu ve sivil anlamda ölüme terk edildiğini söyledi.

Balaban açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

“Sivil darbeden sonra ülke KHK'larla yönetilmeye başlanmıştır. KHK'lar ile hukuksuz bir şekilde yargısız infazlar olmuş, binlerce insan işten atılmıştır. Binlerce insanın hayatı sivil anlamda ölü haline getirilmiştir. Kesinlik FETÖ'ye kim bulaştıysa, kim bu konuda yer aldıysa hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmasından yanayız.

15 Temmuz bahane edilerek 20 Temmuz sivil darbesiyle muhalefet susturulmak, etkisizleştirilmek istenmiştir. Soruyorum ve korkmuyorum. Nerede adalet, nerede hukuk, nerede vicdan. KHK'lardan mağdur olan partimizin büyükşehir belediye meclis üyesinin oğlu oldu. Asker olacaktı. Ama KHK ile bu engellendi. Biz kesinlikle suçluyla suçsuzun ayrılmasını istiyoruz. Suçlular en ağır bedelleri ödesinler. Ama kimse suçsuz yere bu mağduriyeti yaşamasın.

CHP olarak her zaman mağdurların yanındayız. Siyasi görüşü, etnik kökeni, mezhebi, dili bizi ilgilendirmez. Bizim dünya görüşümüze göre nerde mağduriyet varsa, o mağdurun yanındayız. 20 Temmuz süreci 12 Eylül hukukunu bize aratmıştır. 12 Eylül öncesi lise dev gençlerde mücadele eden biri olarak, 12 Eylül'ü yaşamış biri olarak 12 Eylül hukuku aranır hale gelmiştir. Ortada hukuk yoktur. Bizim amacımız bu ülkede hukuku yeniden tesis etmektir. Bizim yolumuz hak, hukuk ve adalet yoludur.”

“FETÖ'CÜ ARIYORLARSA AYNAYA BAKSINLAR”

Partisinin yıllardır FETÖ'nün karşısında durduğunu ve FETÖ'nün özellikle 2002 yılından sonra Türkiye'ye büyük bir yükseliş yaşadığını dile getiren Balaban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Korkmadan söylüyorum, 15 Temmuz'dan sonra ‘Allah'ım, milletin beni affetsin' diyen bir Recep Tayyip Erdoğan'ı gördük. CHP mecliste FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için verdiği soru önergesine ‘Red' oyu verenlerde AKP ve MHP'dir. CHP'den FETÖ'cü , terörist, işbirlikçi ve ‘Keşke Yunan galip gelseydi' diyen bir hain çıkmaz. FETÖ'cüyü arıyorlarsa önce başta Recep Tayyip Erdoğan, bütün adamları aynaya bakacak. Baktıkları aynada bütün gerçekler çıplak bir şekilde ortadadır.

O nedenle bizler bu gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz. Bu ülkede nasıl FETÖ borsalarının oluştuğunu, haksızlıkların nasıl yaşandığını biliyoruz. Korkmadan da söylüyoruz. FETÖ, PKK, IŞİD birer terör örgütüdür. Terör örgütlerinin hepsine karşıyız. Ama bunlar bahane edilerek, mağduriyet yaratılmasına, toplumsal muhalefetin suçlanmasına, her türlü tavsiyenin yapılmasına da karşıyız. Kim ne söylerse söylesin gerçekler ortadır. Geçmişte olduğu gibi şimdi de söylediklerimin arkasındayım.”

Balaban açıklamasında son olarak, kamuoyunda kendisiyle ilgili FETÖ'ye destek verdiği ile ilgili iddialarda bulunan ve haber yayınlayan hakkında maddi-manevi tazminat davası açacağını ve davadan kazandığını sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacağını dile getirdi.