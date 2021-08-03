CHP’li başkan mecliste AKP sıralarına çay fırlattı

Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, meclis toplantısından sonra söz hakkı verilmemesine tepki gösteren AKP'li üyelere, "İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için. Alın size çay. Sakinleştirmek için" diyerek çay fırlattı.

İSMAIL AKDUMAN

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Yabancı uyruklu vatandaşların kullanacağı suya 10 kat zam yapılmasının tartışıldığı meclis toplantısında hazırlanan önerge, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edilerek, komisyona sevk edildi.

Başkan Özcan’ın oylamanın ardından dilek temenni kısmında kimseye söz vermeyeceğini açıklaması üzerine AKP’li meclis üyeleri itiraz ederek tepki gösterdi.

ÇAY FIRLATTI

Kendisine tepki gösteren AKP’lilere Başkan Özcan, “Sakin olun, sakin olun ya. Arkadaşlar sakin olun. İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için. Alın size çay. Sakinleştirmek için” diyerek, başkanlık kürsüsünün altından çıkardığı çayları AKP sıralarına fırlattı. CHP’li üyeler, Başkan Özcan’a alkışla destek verildi.