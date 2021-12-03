CHP’li başkan Odabaşıoğlu’nun 4 yıla kadar hapsi istendi

Partisinin danışma kurulu toplantısı sırasında yaptığı konuşma nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulan, daha sonra yapılan itirazla adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu hakkında hazırlanan iddianame Denizli 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcılık 1 yıldan ile 4 yıla kadar hapis ceza

Selami AYDIN

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Partisinin danışma kurulu toplantısında söylediği sözlerin kayda alınarak sosyal medyada yayınlanmasından sonra hapse atılan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun iddianamesi Denizli 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Odabaşıoğlu'nun ‘Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu işlediği ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜLER MONTAJ SAVUNMASI

İddianamede Odabaşıoğlu'nun tutuklanmasına neden olan görüntü kaydı için ifadesinde; “Görüntülerin kes, kopyala, yapıştır şeklinde olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanına kesinlikle hakarette bulunmadım” dediği yer aldı.

Savcılık ise “Sen gezinin şehitlerinin katili Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odasından fotoğrafını indiren CHP belediye başkanlarına nasıl laf edersin diyorum ve orada bir sessizlik oluyor” şeklindeki sözlerin sanığa ait olduğunu iddia etti.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık Odabaşıoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299'ncu maddesine göre 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası, 53'ncü maddesine göre bazı haklarından yoksun bırakılmasını ve 63'ncü maddesine göre de cezaevinde kaldığı sürenin cezasından mahsubunu istedi.

29 yaşındaki Odabaşıoğlu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra 27 Eylül'de gözaltına alınmış bir gün sonra da Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konmuştu. Avukatlarının itirazı sonrası serbest bırakılmıştı.

Odabaşıoğlu cezaevinde karantina koğuşunda kalmıştı. İlk duruşmanın 17 Aralık’ta yapılacağı öğrenildi.

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